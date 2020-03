Karanteenin rikkomisesta on huhuttu, mutta todisteita ei ole löydetty – määräysten uhmaaminen olisi "äärettömän tyhmää", sanoo asiantuntija

Suomessa on tähän mennessä todettu 19 koronavirustartuntaa ja noin 520 ihmistä on testattu. Luokkahuone Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa Helsingissä maanantaina 2. maaliskuuta.

Suomessa on tähän mennessä todettu 19 koronavirustartuntaa ja noin 520 ihmistä on testattu. Luokkahuone Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa Helsingissä maanantaina 2. maaliskuuta. Ronnie Holmberg / Yle

Suomalaisviranomaiset luottavat siihen, että koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteeniin asetetut noudattavat viranomaisten antamia määräyksiä, sanoo johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Suomessa on tähän mennessä todettu 19 koronavirustartuntaa ja noin 520 ihmistä on testattu. Pelkästään Helsingissä virukselle altistumisen vuoksi karanteenissa on yli 150 ihmistä. Tällä viikolla on myös liikkunut huhuja (siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan karanteenia olisi rikottu Helsingissä. Tällaisesta ei kuitenkaan ole mitään todisteita.

Suomen lain mukaan karanteenin rikkomisesta voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen (siirryt toiseen palveluun), ja siitä voi saada sakkoa tai jopa kolme kuukautta vankeutta. Tämä perustuu siihen, että karanteenia rikkomalla voi aiheuttaa toiselle ihmiselle hengenvaaran.

– Varsinkin tässä tilanteessa, kun meillä on koronaviruksen kaltainen tauti, josta emme ihan loputtomiin tiedä, ja meillä on kansakunta varpaillaan, niin kyllä se (karanteenin rikkominen) on äärettömän tyhmää, sanoo sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Tuija Kumpulainen.

Karanteeni ei tavaton toimenpide

Kumpulaisen mukaan Suomessa uskotaan ja kannustetaan ihmisiä noudattamaan karanteenia, johon heidät on määrätty. Lainsäädäntö antaa järeämmätkin keinot karanteenissa olevien valvomiselle, mutta hän ei usko, että niitä joudutaan käyttämään.

– Kyllä tämä tällaisessa asiassa lähtee siitä, että ei ihmisiä lukkojen taakse panna vaan uskotaan, että annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan, Kumpulainen miettii.

Hänen mukaansa karanteeni toimenpiteenä ei sinänsä ole tavatonta Suomessa ja sitä käytetään varotoimena esimerkiksi tuhkarokolle altistuneille, joilla ei ole rokotusta tai jotka eivät ole aikaisemmin tautia sairastaneet.

Karanteeniin voidaan laittaa terve ihminen, joka on mahdollisesti ollut kontaktissa sairaan ihmisen kanssa ja on siksi vaarassa sairastua samaan tautiin. Karanteeni on eri asia kuin eristys. Tautiin sairastunut ihminen laitetaan eristyksiin.

– Eristyksiin määrättävien suhteen lainsäädännössä on pahimmilaan mahdollisuus tehostaa ja estää liikkumista, mutta kyllä ihmiset keskimäärin puhetta uskovat, onneksi, Kumpulainen sanoo.

