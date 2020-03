"Lapset ymmärtävät elävänsä sotaa", suree syyrialaisäiti Ylen haastattelussa – Idlibin tulitauko vaikuttaa pitävän, mutta luotto siihen ei ole kova

Idlibin maakunnassa torstain ja perjantain välisenä yönä alkanut tulitauko näyttää toistaiseksi pitävän, kertovat kansainväliset uutistoimistot. Syyrian hallintoa tukeva Venäjä ja kapinallisten puolella oleva Turkki sopivat tulitauosta torstaina Moskovassa.

Yle sai yhteyden Sarmadan kaupungissa lähellä Turkin rajaa asuvaan syyrialaiseen perheenäitiin. Hän on seurannut Syyrian sotaa koko sen lähes yhdensänvuotisen keston ajan Idlibin maakunnasta käsin.

– Puolen yön jälkeen oli vähän pommituksia. Ehkä tulilinjalla ja kylissä, jotka ovat lähellä taistelualueita, 25-vuotias Dalia arvioi ja jatkaa, että perjantaina on kuitenkin ollut hiljaisempaa.

Venäjän tukema Syyrian hallinto aloitti meneillään olevan hyökkäyksen kapinallisjoukkojen hallitsemaan Idlibiin keväällä 2019. Taistelut kiihtyivät joulukuussa.

Nyt sovittu tulitauko on jo kolmas yritys tilanteen rauhoittamiseksi, eikä luotto siihen ole korkealla.

– Emme luota tulitaukoon, koska olemme kokeneet tämän ennenkin, Dalia kertoo puhelimitse. Hän esiintyy jutussa turvallisuussyistä vain etunimellään.

Laura Merikalla/Yle

"He eivät elä kuten muut lapset tässä maailmassa"

Sarmadan kaupungista on Turkin rajalle alle kahdeksan kilometrin matka. Dalian mukaan kaupunki on täynnä maakunnan muista osista ja muualta Syyriasta tulleita ihmisiä. Kaduilla näkyy jatkuvasti ajoneuvoja, jotka on ahdettu täyteen matkalaukkuja ja muuta tavaraa.

– Ihmiset ajattelevat, että tämä alue on turvallisempi kuin muu Idlib. Joka puolella on leirejä ja telttoja. Jopa viisi perhettä saattaa asua yhdessä asunnossa, Dalia kertoo.

YK:n mukaan noin 948 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Luoteis-Syyriassa joulukuun jälkeen. Kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan yli 470 siviiliä on kuollut.

25-vuotias perheenäiti Delia lähetti kuvan lapsensa leikeistä Sarmadan kaupungista Dalian kotialbumi

Dalia kertoo syntyneensä Idlibissä ja asuneensa siellä aina. Yhdeksän vuotta kestäneen sodan aikana hän on kuitenkin joutunut muuttamaan asuinpaikkaansa kymmenen kertaa pienet lapset mukanaan. Yhteenotot ja pommitukset ovat välillä olleet päivittäisiä.

Nyt esikoistytär on jo 9-vuotias ja hänen veljensä viisi.

– Lapset ymmärtävät elävänsä sotaa. Kun he olivat nuorempia ja kuulivat räjähdyksiä, pystyin valehtelemaan, ettei se ole mitään pahaa. Nyt he tietävät tarkalleen, mitä äänet tarkoittavat ja mitä räjähdys on, Dalia sanoo.

– He eivät elä kuten muut lapset tässä maailmassa. Muilla maailman lapsilla ei ole mitään käsitystä pommituksista, räjähdyksistä ja pakolaisuudesta.

Dalia on kuitenkin onnistunut saada lapsensa kouluun. Luokissa tytöt ja pojat ovat opiskelevat yhdessä ja koulua johtaa nainen, Dalia korostaa. Hänelle on tärkeää oikoa mielikuvia ahtaasta yhteiskunnasta. Helppoa elämä ei kuitenkaan ole.

– Naisilla on paljon vastuuta sodan keskellä. Pitää pelätä miehen, lasten ja kodin puolesta. Töitä ei ole, koska ihmiset ovat jättäneet kaiken taakseen. Monet ihmiset elävät humanitaarisesta avusta, koska täällä ei ole mitään muuta, Dalia luonnehtii.

"Ihmiset odottavat, että taistelu jatkuu"

Tilanne Idlibissä kärjistyi viime viikolla, kun Venäjän tukemien Syyrian hallinnon joukkojen iskussa kuoli yli 30 turkkilaista sotilasta. Turkki ilmoitti, että raja Eurooppaan on auki ja väitti satojen tuhansien siirtolaisten lähteneen jo matkalle kohti Eurooppaa.

Todellisuudessa rajalle pyrkineitä on ollut vain tuhansia.

Kreikka vartioi rajaansa tiukasti ja ilmoitti, ettei se ota turvapaikkahakemuksia vastaan. Dalia sanoo olevansa pahoillaan niiden puolesta, jotka pyrkivät tällä hetkellä Eurooppaan.

– Meistä tuntuu kuin koko maailma olisi pettänyt meidät, hylännyt meidän kriisimme ja kärsimyksemme. Me olemme ihmisiä kuten kaikki muutkin ihmiset maailmassa, Dalia sanoo.

Sarmadan kaupungissa Syyrian Idlibin maakunnassa on paljon sotaa paenneita ihmisiä. Yhdessä teltassa tai asunnossa asuu useita perheitä. Dalian kotialbumi

Dalian perhe on kahdesti yrittänyt ylittää rajan Turkkiin salakuljettajien avulla. Molemmat yritykset epäonnistuivat, ja niistä on jo muutamia vuosia.

Tällä hetkellä Dalia ei haaveile lähdöstä. Salakuljettajat perivät huikeita hintoja yrityksistä. Lisäksi miehellä on hyvä työ humanitaarisessa järjestössä.

Mieli voi kuitenkin muuttua nopeasti, jos tilanne pahenee. Dalia kertoo olevansa tiukassa paikassa valmis myös vaaralliseen merimatkaan Välimerellä.

– Ei meillä ole mitään menetettävää, hän kirjoittaa vielä viestissä haastattelun jälkeen.

Entä mitä tapahtuu seuraavaksi?

– Vaikea kysymys. Ollakseni rehellinen kanssasi, en tiedä. Ihmiset odottavat, että taistelu jatkuu. Emme luota tulitaukoon. Niin ihmiset ajattelevat, Dalia toteaa.

Lähteet: AFP, Reuters