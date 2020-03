Herätys: Tämän tiedämme uudesta koronaviruksesta, huostaanotto juontuu usein päihteistä, Puolan vaatevienti kasvaa

Tämän tiedämme koronaviruksesta tällä hetkellä

Koronaviruksesta tiedetään jo varsin paljon. Virus osataan tunnistaa diagnostisilla testeillä ja tiedetään esimerkiksi, että se tarttuu ihmisestä toiseen pisaratartuntana. Uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta kertoo, mitä tiedämme koronaviruksesta nyt.

Suurin osa huostaanotoista johtuu vanhempien päihteiden käytöstä

Päihteiden käyttö on lisääntynyt myös nuorilla, jotka käyttävät erityisesti kannabista. EPA

Vanhempien päihteidenkäyttö on yleisimpiä syitä lapsen huostaanotolle. Päihteiden käyttö on lisääntynyt myös nuorilla, jotka käyttävät erityisesti kannabista. Säännöllisen käytön lisääntyminen selittyy nuorten oman arvion mukaan osittain sillä, että kannabista saa helposti. Nuoret myös pitävät kannabiksen käyttöä riskittömänä.

Oppivelvollisuuden pidentämisen kustannukset karkaamassa käsistä

Uudistuksen myötä toisen asteen tutkinnosta tulisi maksuton. Marko Väänänen / Yle

Hallituksen suunnitelma pidentää oppivelvollisuutta 18 vuoteen maksaa todennäköisesti enemmän kuin on arvioitu. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laskenut, että uudistus maksaa noin 110 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntaliiton ja Sivistystyönantajien laskelmien mukaan hinta on kuitenkin korkeampi.

Puolan Łódźissa ommellaan alusasuja amerikkalaisille

Ewa Michalakin tehtaassa valmistetaan alusvaatteita amerikkalaisnaisille. Antti Haanpää / Yle

Ylen toimittaja vieraili Puolan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Łódźissa katsomassa, millaisia vaatteita kaupungin ompelimot tuottavat. Kävi ilmi, että ainakaan Łódźin ompelimoita ei voi syyttää halpamuodista: kaupungissa on ylellisiä alusvaatteita vientiin valmistavia pienyrityksiä. Yksi niistä on mittojen mukaan amerikkalaisnaisille alusvaatteita valmistava Ewa Michalakin tehdas.

Tänään valitaan Suomen euroviisuedustaja

Suomen euroviisuedustaja selviää tänään UMK:n finaalissa Tampereella. Miikka Varila / Yle

Suomen euroviisuedustaja valitaan tänään Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa Tampereella. Voittaja edustaa Suomea toukokuusssa Rotterdamissa järjestettävässä laulukilpailussa. Tänä vuonna voitosta kisaa kuusi kappaletta. Suora lähetys Yle Areenassa, TV1:llä ja Radio Suomessa alkaa kello 21.

Poutaa ja yöpakkasia

Yle Sää

Sää selkenee lännestä alkaen ja lumisateet väistyvät itään. Lauantaina ja sunnuntaina on pääosin poutaa. Lauantaina pilvisyys on runsasta maan eteläosassa, mutta sunnuntaina aurinko paistaa koko maassa. Sää on lauhaa, vaikkakin öisin on pakkasta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.

