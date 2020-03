Ulkopoliittisen instituutin johtaja Kreikan kriisistä: “Suomen linjasta ei saisi olla epäselvyyttä”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että Suomen on mietittävä tarkkaan, miten se toimii ajassa, jossa suurvallat käytännössä tekevät mitä tahtovat eivätkä juurikaan välitä kansainvälisistä sopimuksista.

– Haluammeko joka tapauksessa noudattaa näitä sopimuksia vai haluammeko tulkita niitä uudella tavalla, Aaltola kysyi Ykkösaamussa.

Suomen linja Kreikan pakolaiskriisiin on herättänyt kysymyksiä viime päivinä. Turkki on lähettänyt Kreikan rajalle tuhansia turvapaikanhakijoita. Kreikka on ilmoittanut, että se ei toistaiseksi ota vastaan turvapaikkahakemuksia.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on sanonut, että Suomi tukee Kreikkaa, vaikka maa toimii hänen mielestään väärin ja vastoin kansainvälisiä sopimuksia. Sama ongelma koskee myös muita EU-maita.

Aaltolan mukaan Suomen täytyy olla inhorealisti ja sopeutua uuteen aikaan. Tärkeää olisi pitää kiinni omasta ulkopoliittisesta linjasta.

– Suomen linjasta ei saisi olla epäselvyyttä. On tärkeää, että pienellä maalla on selkeä linja, Aaltola sanoo.

Euroopan unioni etsii kuumeisesti yhteistä ratkaisua pakolaiskriisin hoitamiseksi. Aaltolan mukaan Eurooppa näyttäytyy nyt hajanaisena toimijana, joka etsii arvojaan ja identiteettiään.

Aaltolan mukaan Kreikan rajan tapahtumat voivat enteillä uudenlaisten ulkosuhteiden alkua EU:ssa.

– Nöyryytys usein mobilisoi valtioita ja ihmisiä demokratioissa. Epäonnistuminen saattaa kääntää uutta sivua, Aaltola sanoo.

Lue aiheesta lisää:

Maria Ohisalo: Suomi tukee Kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita, joihin kuuluu ihmisten oikeus turvapaikkakäsittelyyn

Sisäministeri Maria Ohisalo: Kreikka toimii väärin, turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä

EU ei suostu antamaan lisää rahaa maahanmuuttajien virralla uhkailevalle Turkille – "Meidän ei pidä reagoida painostukseen"