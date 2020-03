Helsingin Vanhan yo-talon disko perutaan koronan vuoksi – "Ehkä hätävarjelun liioittelua, mutta ollaan yli viisikymppisiä ja perussairauksia löytyy"

Disko on tarkoitus järjestää seuraavan kerran huhtikuussa.

Disko on tarkoitus järjestää seuraavan kerran huhtikuussa. Otto Helkama

Suosittu, vain yli 50-vuotiaille tarkoitettu Disco K-50 -tapahtuma on peruttu Helsingissä ensi viikonloppuna koronaviruksen vuoksi.

Disco K-50:tä järjestävä Lilu Nissinen-Turja sanoo perumispäätöksen syntyneen tapahtuman ikärakenteen vuoksi. Hän sanoo keskustelleensa asiasta Vanhan ylioppilastalon johdon kanssa, ja he tulivat yhdessä nopeasti siihen päätökseen, että peruminen olisi viisasta.

– Tämä voi olla hätävarjelun liioittelua, mutta me olemme kaikki yli 50-vuotiaita ja perussairauksia on kertynyt. Ajattelin, että olisi viisainta perua seuraava disko, sanoo Nissinen-Turja.

Jo vuonna 2006 perustettuun, kerran kuukaudessa Vanhalla ylioppilastalolla järjestettävään tapahtumaan osallistuu 700:sta yli tuhanteen ihmistä. Ainakaan tähän mennessä ei ole tiedossa, että Suomessa olisi peruttu isoja yleisötapahtumia koronaviruksen vuoksi.

Disko järjestetään seuraavan kerran huhtikuussa. Silloin tilanne voi olla koronaviruksen suhteen jo aivan toinen, Lilu Nissinen-Turja pohtii.

Suomessa on todettu lauantaihin mennessä 19 koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 60-vuotiailla, joilla on jokin perussairaus, kuten diabetes tai sydän- ja verisuonitauti.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla, että Suomessa ei ole tarvetta yleisötapahtumien rajoittamiseen.

