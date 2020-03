Miten vanhainkodit varautuvat koronaan? Sinikka Piik ei pelkää, vaikka vaara on suurin juuri hänen ikätovereilleen: Luotan suomalaisiin

Ranskassa vierailuja vanhainkoteihin on kehotettu välttämään koronan pelon vuoksi. Suomessa rajoituksille ei nähdä tarvetta.

Itähelsinkiläisessä Roihuvuoren seniorikeskuksessa tiedetään, mikä on ollut viime viikkojen kestopuheenaihe.

Kiinasta maailmalle levinnyt koronavirusepidemia.

– Olen katsonut kaikki uutiset, sanoo seniorikeskuksessa asuva Sinikka Piik.

Piik ei ole koronaviruksesta huolissaan, vaikka Euroopassa puhutaan jo tuhansista tartunnan saaneista, maailmanlaajuisesti yli sadastatuhannesta.

– Ei se pelota. En oikein usko, että se tulisi tänne meille, hän sanoo ja viittoo ympärilleen.

Piik kertoo luottavansa suomalaisiin ja siihen, että terveysviranomaiset hallitsevat tilanteen.

Vieraillakin täällä voi – kunhan ei tuo tautia mukanaan, Piik tuumii.

Flunssaisena vanhainkodissa ei saa käydä

Samaa sanoo Roihuvuoren seniorikeskuksen johtaja Maritta Haavisto.

– Täällä voi vierailla, mutta tietenkin vain terveenä ja oireettomana. Normaalia maalaisjärkeä käyttäen.

Haavisto tähdentää tämän pätevän kaikkeen sairastamiseen, ei pelkästään otsikoissa olevaan koronavirukseen.

Esimerkiksi tavallisessa flunssassakaan vanhainkodissa ei ole suotavaa vierailla.

– Vanhukset ovat riskiryhmää saamaan ihan kaikenlaista flunssaa ja influenssaa. Mutta jos ei ole flunssainen eikä ole muitakaan sairauden oireita, niin tervetuloa, Haavisto toteaa.

Roihuvuoren seniorikeskuksen johtajan Maritta Haaviston mukaan vierailuja vanhainkoteihin ei ole toistaiseksi syytä rajoittaa. Samaa kerrotaan Helsingin kaupungiltakin. Jani Saikko / Yle

Pelko koronaviruksesta ei ole vaikuttanut helsinkiläisen vanhainkodin arkeen muutoin kuin siten, että henkilökunta seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n, Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin antamia ohjeita useamman kerran päivässä.

Myös hyvään käsihygieniaan kiinnitetään tarkkaan huomiota niin henkilökunnan, asukkaiden kuin vierailijoiden kohdalla.

– Muuten elämme niin kuin ennenkin, Haavisto summaa.

Maailmalla vierailuja kehotetaan välttämään – miksei Suomessa?

Kysymys siitä, miten vanhustenhoidossa on varauduttu vallitsevaan koronatilanteeseen, ei ole kuitenkaan aiheeton, sillä virus vaikuttaa olevan erityisen vaarallinen juuri vanhoille ihmisille.

THL:n mukaan eniten vakavia tautitapauksia ja kuolemia on havaittu yli 60-vuotiailla, joilla on ennestään jokin perussairaus, esimerkiksi diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti.

Korkein riski on yli 80-vuotiailla, THL toteaa nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Maailmalla koronapelko on johtanut jyrkkiinkin kannanottoihin. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on uutistoimistotietojen mukaan kehottanut kansalaisia välttämään vierailuja vanhainkoteihin, jotta niiden asukkaat eivät altistuisi koronavirukselle. Suomessa asiasta on kirjoittanut muun muassa MTV (siirryt toiseen palveluun).

Virossa Tallinnan sairaalat ovat puolestaan alkaneet rajoittaa vierailuja niiden potilaiden luo, joilla on jo valmiiksi alhainen vastustuskyky, uutisoi Postimees-lehti (siirryt toiseen palveluun) eilen lauantaina.

Suomessa kunnat seuraavat tiiviisti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita, sanoo Maritta Haaviston tavoin Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Mahdolliseen koronavirusepidemiaan on vanhainkodeissa käytännössä varauduttu ylläpitämällä hyvää käsi- ja asumishygieniaa, Pikkarainen toteaa.

– Meillä on hygienianormisto aina voimassa. Nyt, tässä tilanteessa, sitä on terästetty: olemme laittaneet ohjeet esille muistuttamaan vierailijoita, omaisia ja muita keskuksissa asioivia käsi- ja yskimishygieniasta. Muuta varautumista ei ole tällä hetkellä tarvittu.

Pikkarainenkaan ei suosittele vierailemaan vanhainkodissa flunssaisena.

– Silloin kannattaa pysyä kotona.

Millaisessa tilanteessa vierailuja vanhainkoteihin voitaisiin suoranaisesti rajoittaa?

– Jos epidemiatilanne tulisi, siinä vaiheessa otettaisiin näitä toimenpiteitä käyttöön. Epidemiologia perustuu tieteeseen ja laskelmiin, ja sen takia kaikki nämä toimenpiteet otetaan käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun niiden aika on ja kun niistä on hyötyä. Ei etukäteen, Pikkarainen vastaa.

Hoivayhtiö Attendo: Riskialueilla olleiden pääsyä rajoitetaan

Myös suurissa hoivayhtiöissä koronaan varaudutaan viranomaisten ohjeita seuraamalla ja huolellisesta käsienpesusta muistuttamalla.

Sekä Esperi Care että Attendo kertovat perustaneensa erilliset varautumisryhmät, jotka muun muassa seuraavat tilannetta ja päivittävät ohjeistuksia.

– Suomi ei ole vielä epidemia-alue, mutta olemme valmistautuneet siihen, että epidemia voi levitä myös Suomeen, Attendon liiketoimintajohtaja Virpi Holmqvist toteaa sähköpostitse.

Hän muistuttaa, etteivät hoivakotien asukkaat matkusta itse, minkä takia mahdollinen infektiolähde olisi todennäköisesti joku vierailevista omaisista tai työntekijöistä.

– Olemme rajoittamassa hoivakoteihin pääsyä niiltä omaisilta ja työntekijöiltä, jotka ovat oleilleet tai vierailleet riskialueilla, Holmqvist kertoo.

Esperi Caren laatujohtaja ja ikäihmisten liiketoimintajohtaja Arne Köhler sanoo, että kaikenlaisten hengitystieinfektioiden ehkäisyssä ensisijaista on tarkka hygienia ja siksi vierailijoille korostetaan hyvää käsi- sekä yskimishygieniaa erillisillä ohjeistuksilla.

Sairaana hoivakotiin ei voi tulla, hän toteaa.

– Muutoin asukkaillamme on täysi oikeus ja mahdollisuus tavata itselleen tärkeitä läheisiä tai ystäviä.

Vanhainkodin johtaja: Käsienpesu on riittävä varotoimi

Itä-Helsingissä Roihuvuoren seniorikeskuksessa koronatilanne ei ole herättänyt suuremmin huolta, arvioi johtaja Maritta Haavisto.

Sinikka Piikin tavoin moni luottaa siihen, että suomalainen terveydenhuolto toimii, Haavisto jatkaa.

Hän toteaa, että tässä vaiheessa käsienpesu – kun sen tekee hyvin ja ohjeiden mukaisesti – on riittävä varotoimi.

– Vierailuja vanhustenkeskuksessa ei tarvitse tässä kohtaa rajoittaa erityisesti, johtaja sanoo.

Voit keskustella aiheesta tänään sunnuntaina kello 22:een asti.

Lue seuraavaksi:

Lue tästä jutusta uusimmat tiedot koronaviruksesta

Koulut kiinni, häät ja hautajaiset peruttu – Hallitus määrää järeitä rajoituksia Pohjois-Italian epidemia-alueille

Helsingin Vanhan yo-talon disko perutaan koronan vuoksi – "Ehkä hätävarjelun liioittelua, mutta ollaan yli viisikymppisiä ja perussairauksia löytyy"

Mitä uudesta koronaviruksesta tiedetään nyt? Asiantuntija vastaa