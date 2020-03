Pääministeri Sanna Marin: Ymmärrän Kreikkaa tässä tilanteessa – väkivalta rajalla on tuomittavaa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo ymmärtävänsä Kreikan toimintaa poikkeuksellisessa tilanteessa, joka on syntynyt Turkin ja Kreikan rajalle.

Marin jakaa EU:n näkemyksen, jossa Turkki on tarkoituksellisesti ajanut pakolaiset rajalle.

– Näyttäisi jopa siltä, että Turkki on painostanut ihmisiä lähtemään rajalle ja hakemaan turvapaikkaa Euroopasta. Tämä on tottakai täysin tuomittavaa, Euroopan unioni on tämän yhdessä tuominnut, Marin sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Rajalta on tullut kuvia, joissa Kreikka esimerkiksi huitoo kepeillä rajanylittäjien veneitä ja ampuu kumiluoteja veteen.

– On viitteitä siitä Kreikan viranomaiset ovat käyttäneet ehkä liioiteltua väkivaltaa alueella torjuakseen tulijoita. Myös tämä on tuomittavaa, ei väkivalta ole missään nimessä hyväksyttävää.

Marin kuitenkin huomauttaa, että on eri asia jos viranomaisiin kohdistuu uhkaa.

Kreikka on ilmoittanut keskeyttävänsä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen kuukaudeksi. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) arvioi perjantaina, että Kreikka toimii väärin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tutkii tilanteen jälkikäteen (siirryt toiseen palveluun). Silti Ohisalon mukaan Suomi tukee Kreikkaa yhdessä muun Euroopan kanssa.

Marin odottaa niin ikään EIT:n tutkivan tilanteen myöhemmin. Pääministerin mielestä ei Suomen asia arvioida, toimiiko Kreikka oikein vai vääriin.

Pääministeri sanoo myös ymmärtävänsä Kreikan toimia tilanteessa.

– Itselläni riittää siihen ymmärrystä, että poikkeuksellisessa tilannessa, jossa on viitteitä hybridivaikuttamisesta ja painostuksesta, Kreikka on siihen reagoinut ja itse ymmärrän myös tätä.

Marinilta kysyttiin myös, miten Suomi toimisi, jos joutuisi vastaavaan tilanteeseen.

– Meillähän tälläkin hetkellä on lainsäädännössä mahdollisuus siihen, että tällaisissa tilanteissa olisi mahdollisuus sulkea rajat väliaikaisesti ja sitä kautta rajoittamaan maahantuloa. Suomi on myös varautunut siihen, jos meitä kohtaan vastaavanlaista toimintaa tehtäisiin.

Marinin mielestä asiasta olisi hyvä käydä keskustelua kaikkien eduskuntapuolueitten kesken.

"Eri keskustelu", jos puhutaan sopimuksista irtautumisesta

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että kansainvälisiä sopimuksia ei luotu tilanteisiin, joihin niitä on sovellettava nyt. Presidentin mielestä olisi käytävä vakavat keskustelut siitä, miten toimitaan. Presidentin mielestä olisi pohdittava, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan.

– Itse näen, että Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niistä pidetään kiinni. Jos sitten halutaan käydä keskustelua näistä sopimuksista irtautumiseksi, se on aivan eri keskustelu kuin akuutti tilanne tällä hetkellä tuolla rajalla. On ihan eri keskustelu käydä keskustelua, halutaanko irrottautua sopimuksista.

Marinin mukaan asia ei ole mustavalkoinen, eikä Kreikka hänen nähdäkseen halua irtautua sopimuksista. Väliaikaisesti se kuitenkin rajoittaa turvapaikkahakemuksia, ja syynä on poikkeuksellinen, hybridivaikuttamisen viittaava tilanne, Marin kuvaa.

Marin toivoo, että Eurooppa pääsisi eteenpäin yhteisen turvapaikkapolitiikan rakentamisessa, kun Turkin ja Kreikan rajan tilanne luo siihen painetta.

Uutista päivitetään