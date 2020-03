Kangasalla keskeytetään opetus 500 oppilaan Pitkäjärven koulussa koronaviruksen vuoksi – 90 oppilasta altistunut

Kangasalla Vatialassa aivan Tampereen rajan tuntumassa toimivassa Pitkäjärven koulussa on vajaat 500 oppilasta.

Myös Tampereen yliopiston opiskelijoita on altistunut.

Kangasalla Pitkäjärven koulussa noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta on altistunut koronavirustartunnalle, kertoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sunnuntaina.

Sairaanhoitopiirin mukaan opetus Pitkäjärven koulussa keskeytetään alkavaksi viikoksi ja kaikki tartunnalle altistuneet laitetaan karanteeniin.

Sairaanhoitopiirin mukaan altistumiset liittyvät uusimpiin todettuihin tartuntoihin Pirkanmaalla, joista yksi liittyy Kangasalla Pitkäjärven kouluun ja kaksi Tampereen yliopistoon.

Sairaanhoitopiirin mukaan koulun tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti muuhun toimintaan.

Myös Tampereen yliopiston opiskelijoita on altistunut koronavirukselle. Sairaanhoitopiirin mukaan altistumiset liittyvät Tampereella perjantaina ja lauantaina todettuihin tartuntoihin.

Pääosa altistuneista on rakennetun ympäristön tiedekunnan opiskelijoita Hervannan kampukselta, kerrotaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa. Heitä on alle 20, ja heidät on laitettu karanteeniin.

