Herätys: Korona romautti öljyn hinnan, etätyö sekoittaa vakuutuskäytäntöjä, EU julkistaa Afrikka-strategiansa

Öljyn hinta romahti, Aasian pörssit syöksyvät

Koronavirus heijastuu maailmantalouteen entistä enemmän. Öljyn hinta on romahtanut ja Aasian pörssit ovat rajussa laskussa. Öljyn hinta on ollut laskussa, kun koronaviruksen vaikutukset ovat heikentäneet öljyn kysyntää tuntuvasti. Saudi-Arabian ilmoittettua hinnanalennuksista öljyn hinta putosi 20 prosenttia.

Joudutko koronan takia etätöihin? Muista vakuutukset

Etätyön määrän kasvaessa lisääntyvät myös etätöissä sattuneet tapaturmat. AOP

Etätyöt yleistyvät ja samalla myös etätyöpäivän aikana sattuvat tapaturmat. Työntekijälle voi tulla yllätyslasku, jos työnantaja ei ole muistanut vakuutuksia. Etätyön korvauskäytännöt ovat kaikissa vakuutusyhtiöissä yhtä tiukat ja samat.

Kokkien käännytys vei pohjan perheravintolan liikeidealta

George Nikuradze (vasemmalla), Mavlina Purtseladze, takana Sini Salminen ja Nika Nikuradze. Antti Kolppo / Yle

Espoossa ja Turussa toimivan georgialaisen ravintolan pääkokit saivat kielteisen päätöksen työperäiseen oleskelupaan 17 kuukauden odotuksen jälkeen. Kokit käännytettiin, eivätkä he voi palata Schengen-alueelle kahteen vuoteen. Päätöksessä Migri epäili yrittäjiä ihmiskaupasta ja kokkeja ammattitaidottomuudesta sekä maahantulosäännösten kiertämisestä. Työvoimapulan helpottamiseksi hallitus haluaa lyhentää työperäisten oleskelulupien käsittelyajat noin kuukauteen.

Mitä Afrikka odottaa Euroopan unionilta?

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapasi Etiopian pääministerin Abiy Ahmedin joulukuussa maan pääkaupungissa Addis Abebassa. EPA

EU uhkaa jäädä pahasti esimerkiksi Kiinan, Intian ja Turkin jälkijunaan Afrikan mantereella. Yhteista kolonialistista historiaa on, ja vanhoista valtasuhteista ja asenteista irti päästäminen on ollut vaikeaa. Nyt unioni on julistanut haluavansa nähdä Afrikan samanarvoisena kumppanina, ja uutta strategiaa onkin tehty yhteistyössä Afrikan unionin kanssa.

Pilvisyys valtaa maan

Yle Sää

Suuressa osassa maata pilvisyys on tänään runsasta ja paikoin sataa vähän vettä. Pohjoisessa tulee räntäkuuroja. Kuivempaa ilmaa virtaa kuitenkin tilapäisesti lännestä ja pilvisyys vähenee läntisimmissä osissa maata. Lämpötila on nollan yläpuolella lähes koko maassa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.

