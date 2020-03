Suomalainen kirjailija ja italialainen juristi kertovat, miltä tuntuu elää Italiassa juuri nyt – "Ulkona on kaunis sää, mutta siellä ei ole ketään"

San Prosperon paikkakunnalla, maaseudulla parinkymmenen kilometrin päässä Modenan kaupungista, eletään koko Pohjois-Italian tapaan omituisia aikoja. Alue on tästä päivästä lähtien ollut karanteenissa eli "punaista aluetta".

Yhteensä Pohjois-Italiassa asetettiin sunnuntaina karanteeniin yli 16 miljoonaa ihmistä.

Se tarkoittaa yksittäiselle ihmiselle sitä, että liikkumista ulkona pitäisi kaikin keinoin välttää. Mahdollisimman paljon pitäisi pysyä kotona, kuten Italian pääministeri Giuseppe Conte totesi televisiossa sunnuntaiaamuna.

Tilanne on muiden alueen ihmisten tapaan päällä San Prosperossa asuvan suomalaisen kirjailijan Heli Gallianon kotona. Hän kuvaa tunnelmia surrealistiseksi ja oudoksi.

– On jotenkin täysin odottamatonta, että tällaiseen tilanteeseen sitä saattaa päätyä.

Kokonaisuutena Galliano suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti.

– Vähän ehkä pelottaa, mutta ei mitenkään hirveästi. Eniten olen huolissani aikuisesta tyttärestäni, koska hänellä on astma. Ettei hän saisi tartuntaa. Meillä ei ole ollut oireita, mutta alueellisesti tapauksia on ollut jo lähellä.

Baareissakin pidetään metrin väli toisiin ihmisiin

Gallianon kodin ikkunoista avautuu maalaismaisema. Ihmisten ilmoilla, kylällä, hän kävi tänä aamuna.

– Täällä on määräys, että ihmisten pitää pitää metrin etäisyys toisiinsa. Ihmiset ovat hämmentyneitä, ja sitten on heitä, jotka eivät ole ymmärtäneet asiaa ollenkaan ja tunkevat liian lähelle. Toiset sitten kauhuissaan karkaavat paikalta. Ihmeellinen tunnelma kerta kaikkiaan, Galliano kuvaa.

Sunnuntai oli Gallianon kotiseudulla viimeinen päivä, jolloin kaupat ja liikkeet olivat tavalliseen tapaan auki. Tästä lähtien esimerkiksi marketit suljetaan viikonlopuiksi kokonaan. Pyrkimys on välttää jatkossa tilanteita, että ihmiset olisivat joukoittain yhtä aikaa kaupassa.

Baarit ja kahvilat sulkevat ovensa tästä eteenpäin kello kuudelta illalla. Tarkoituksena on välttää iltakokoontumisia.

– Baareissa on sama sääntö metrin etäisyydestä päällä. Sen noudattaminen on omistajan vastuulla, Galliano kertoo.

Korona levisi Italiassa samaa reittiä kuin rutto 1600-luvulla

Galliano on asunut nyt yli 23 vuotta Italiassa. Tilanteita on tullut eteen ennenkin.

– Meillä oli täällä kaksi peräkkäistä maanjäristystä 2012. Kaksi kertaa meidät on evakuoitu tulvan takia. Katastrofitilanteet ovat Italiassa melko yleisiä, ja meidän alueelle on sattunut näitä aika paljon.

Aggressiivisesti leviävä virus on kuitenkin taas jotain ihan uutta. Galliano kirjoittaa historiallisia romaaneja, ja hän on lukenut paljon 1600-luvun rutosta ja siihen liittyvistä kokemuksista.

– Tässä eletään nyt vähän sellaista kokemusta. Ruttokin lähti Lombardiasta ja tuli Modenaan. Samalla tavalla kävi koronaviruksen kanssa, Galliano kertoo.

– Silloin täällä siis hirtettiin ihmisiä, jos yritti päästä Modenan alueelle. Nyt ei ole ihan niin järeät toimet varmaan, kirjailija naurahtaa.

Italialainen juristi: "Ulkona ei ole ketään, se on pelottavaa ja ihmeellistä"

Italialainen juristi Michele Sacchi asuu pienessä Fidenzan kaupungissa, 20 kilometriä Parmasta länteen. Se on punaista aluetta. Tilanteen sekavuutta kuvaa se, että Sacchin ymmärrys asiasta on, ettei Fidenza silti ole kirjaimellisesti karanteenissa.

Sacchilla on ollut sitkeä yskä ja perhepiirissä pientä kuumeilua. Hän ei tiedä, onko se mahdollisesti koronaviruksen aiheuttamaa, mutta oireet ovat joka tapauksessa hyvin lieviä.

– Ei auta kuin pysyä kotona ja välttää kontaktia, Sacchi sanoo.

Hän kuvailee Fidenzan alueen tunnelmia scifi-elokuvamaisiksi.

– Ulkona on aurinkoinen ja kaunis sää, mutta kun katson ikkunasta ulos, siellä ei ole ketään. Se on pelottavaa ja ihmeellistä, Sacchi sanoo.

Silmiinpistävää Sacchin mukaan on se, että huolettomimpia tuntuvat olevan ikäihmiset. Heitä näkyy alueen katukuvassa edelleen.

– Se on surullista, että he eivät käyttäydy niin kuin pitäisi, vaikka juuri he ovat riskiryhmää. Uutisissa sanottiin tänään, että virukseen kuolleiden keski-ikä on 82 vuotta.

Suljettuna kauppoja tyhjässä ostoskeskuksessa Paduassa, Pohjois-Italiassa 8. maaliskuuta. Nicola Fossella / EPA

Epätietoisuutta ilmassa – ihmiset hamstraavat tavaraa kaupoista

Sacchin mukaan pahinta on paniikki. Ihmiset ryntäilevät kaupoissa ja hamstraavat tavaraa.

– Se ei ole kovin vastuullista toimintaa, Sacchi sanoo.

Hän on sitä mieltä, että pelko kasvaa koko ajan. Aluksi tilanteeseen suhtauduttiin kuin tavalliseen flunssaan: pese käsiä ja vältä kontaktia toisiin ihmisiin. Pelottavinta olivat uutiskuvat koronaviruksen alkulähteiltä, autioituvasta Wuhanista.

– Mutta silloin se oli kaukana. Nyt tuntuu kuin olisimme Wuhanissa, mutta täällä Italiassa.

Terveysviranomaiset skannaavat Tardini-stadionille saapuvien lämpötiloja Parmassa 8. maaliskuuta. Serena Campanini / EPA

Epätietoisuutta on ilmassa paljon. Siitä kertoo sekin, että Sacchin kollega on parhaillaan viettämässä viikonloppua punaisen alueen ulkopuolella. Lehtitietojen mukaan hän voisi palata punaiselle alueelle ongelmitta, mutta Sacchi itse ei ole asiasta yhtä varma.

– Minulla ei ole siitä aavistustakaan. Toisaalta olen lukenut karanteenista myös työni puolesta enkä näe, että karanteenimääräyksen rikkomisesta voisi tulla rikosoikeudellisia seuraamuksia. Punainen alue on valtava, ja sen valvominen miltei mahdoton tehtävä.

Sacchin lakitoimisto sijaitsee Parmassa. Hän käy töissä junalla, mutta tuskin lähipäivinä. Hänen onnensa on etätyömahdollisuus. Toisaalta oikeusistuimet ovat kiinni ja istuntoja lykätty tulevaisuuteen.

– Voin onneksi hoitaa suurimman osan asioista sähköpostitse ja puhelimella. Jos tarvitset lisää tietoa, voit soittaa minulle koska tahansa. En taida olla kovin kiireinen seuraavien päivien aikana, Sacchi naurahtaa.

