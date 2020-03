On arvoitus, moniko suomalainen on ollut lomalla Pohjois-Italiassa ja mahdollisesti altistunut koronavirukselle

Ulkoministeriöllä on pelkkä summittainen arvio koko Italiasta, ja Finnair ei tilastoi kansalaisuuden mukaan.

Kukaan ei tiedä, paljonko suomalaisia on ollut lomalla Pohjois-Italiassa. On siis arvoitus, moniko suomalainen on voinut lomalla mahdollisesti altistua koronavirukselle.

Viikonloppuna tuli taas Suomessa ilmi tapauksia, jossa matkailijat olivat sairastuneet koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen Italian matkalla.

Esimerkiksi Pirkanmaalla Pitkäjärven koulu on suljettu tämän viikon ja Tampereen yliopiston vajaat 20 opiskelijaa on karanteenissa Italiassa saatujen tartuntojen takia.

Ulkoministeriöllä on pelkkä arvio Italian matkailijoista, eikä siinä erotella Pohjois-Italiaa. Ulkoministeriön mediapäivystyksestä kerrotaan, että sunnuntaina illalla noin 900 suomalaista oli jättänyt matkustusilmoituksen Italiasta.

Ulkoministeriön arvion mukaan suomalaisia on koko Italiassa noin 4 000, mutta Pohjois-Italian osuutta ei tiedetä ja luku on vain arvio. Ulkoministeriö on toivonut suomalaisten tekevän nykyistä enemmän matkustusilmoituksia.

Talviloma on kestänyt Suomessa yhteensä kolme viikkoa, koska lomat on porrastettu. Ulkoministeriöllä ei ole tietoa näiden viikkojen yhteislomailijoista.

Tietoa ei löydy myöskään Finnairilta. Finnairin viestinnästä kerrotaan, että yhtiö ei julkista reittikohtaisia lukuja. Yhtiö ei myöskään tilastoi kansalaisuuden mukaan asiakkaita, eli lukua ei ole edes olemassa.

THL luokitellut koko Italian epidemia-alueeksi

Suomessa on nyt todettu yhteensä 25 tartuntaa. Maailmanlaajuisesti on todettu jo yli 100 000 koronavirustartuntaa. Tautiin on maailmalla kuollut yli 3 600 ihmistä. Italiassa tartuntoja oli sunnuntaina illalla vajaat 6 000.

Ulkoministeriö on korottanut neljä Pohjois-Italian aluetta (siirryt toiseen palveluun) poikkeavan turvallisuustason kategoriaan koronaviruksen vuoksi.

Ministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueille.

Muun Italian kohdalla kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Vaikka ulkoministeriö antaa kehotuksen, on päätös matkalle lähdöstä itse matkustajalla.

Ulkoministeriön matkustustiedotteen muutos julkaistiin tiistaina iltapäivästä. Muutaman tunnin kuluttua, alkuillasta lentoyhtiö Finnair kertoi(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) peruvansa kaikki lennot Milanoon kuukaudeksi (9.3.–7.4.).

Myös lentoyhtiöt SAS ja Ryanair ovat peruneet lentojaan Italiaan.

THL on luokitellut koko Italian (siirryt toiseen palveluun) koronaviruksen epidemia-alueeksi.

Infektiotautien torjunnan osaston vastaava ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä ohjeisti viime viikolla, että mikäli Italiasta palaavalla ilmenee 14 vuorokauden sisällä oireita äkillisestä hengitystieinfektiosta, tulisi hänen ottaa puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon alueellaan.

– Terveydenhuollossa päivystävä lääkäri ja infektiolääkäri sitten miettivät, millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, Puumalainen sanoo.

Lue lisää:

Suomalainen kirjailija ja italialainen juristi kertovat, miltä tuntuu elää Italiassa juuri nyt – "Ulkona on kaunis sää, mutta siellä ei ole ketään"

Koronaviruksen sulkeman koulun vanhemmat miettivät nyt, voiko töihin mennä – äidin mukaan teinin ensireaktio kertoo, ettei paniikkia ole

Kangasalla keskeytetään opetus 500 oppilaan koulussa koronaviruksen vuoksi, 90 oppilasta altistunut

Yle Roomassa: Uusien tartuntojen vyöry aiheutti Pohjois-Italian eristystoimet

Koulut kiinni, häät ja hautajaiset peruttu – Hallitus määrää järeitä rajoituksia Pohjois-Italian epidemia-alueille

Ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista Pohjois-Italiaan – Finnair peruu kaikki lennot Milanoon kuukaudeksi