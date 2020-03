Viisi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Koronaviruksen vaikutukset ulottuvat laajalle Suomen työpaikoista Syyrian pakolaisleireihin

Luoteis-Syyrian terveydenhuoltojärjestelmä on yhdeksän vuotta kestäneen sodan vuoksi romahtamaisillaan jo ilman koronaakin. Sameeh Qaddour johtaa sairaalaa, joka sijaitsee Aqrabatin kylässä Pohjois-Idlibissä.

Syyrian Idlib pelkää koronan leviävän miljoonan pakolaisen maakuntaan – "Se olisi katastrofi", arvioi syyrialaislääkäri Ylelle

Asiantuntijat arvioivat koronaviruksen vaikutukset katastrofaalisiksi esimerkiksi pakolaisleireissä. Syyriassa sodan runtelema terveydenhuoltojärjestelmä ei ole valmis vastaamaan epidemiaan.

Esa Fills, Matti Myller, Juuso Kuusisto / Yle

5 kysymystä: Miten käy asuntojen arvoille ja millaisia vaikutuksia koronaviruksella on Suomen talouteen? Ekonomistit vastaavat

Koronavirus on sekoittanut pahasti maailman pörssit ja valtion taloudesta vastaavien suunnitelmat. Näkymä on enemmän kuin hämärä. Yle kysyi kolmelta ekonomistilta, millaisia vaikutuksia viruksella on valtion ja kansalaisten talouteen.

Mostphotos, kuvankäsittely Stina Tuominen / Yle

Pysy tyynenä, pese kädet ja lue tämä chattiketju koronasta

Miten tervehdin kavereitani ja saanko mennä mummolaan. Kokoamillamme ohjeilla säilytät malttisi jatkuvan koronauutisoinnin keskellä.

– Kotiin jääminen on fiksu veto, jos tulee epidemia-alueelta, vaikka terveysviranomainen ei niin määräisikään, sanoo Elina Saunamäki. Elina Saunamäki

Takaisin Pasilaan -podcast: Kuumeinen Elina Saunamäki, 29, kävi koronatestissä ja kuvailee kokemusta oudoksi ja ahdistavaksi

Italiasta palannut Elina Saunamäki kertoo Takaisin Pasilaan -uutispodcastin ensimmäisessä jaksossa, millaista arki karanteenissa on.

Heikki Valkama Antti Haanpää / Yle

Heikki Valkama: ”Etätyö on paremman väen optio” – puolitoista miljoonaa suomalaista ei voi siirtyä etätöihin, oli korona tai ei

Lääkäri, siivooja ja tarjoilijat menevät töihin, oli tarttumapelko tai ei, kirjoittaa Heikki Valkama blogissaan.

Mohamed Ali on ollut maanviljelijä koko elämänsä, mutta nyt hänellä on vain pieni kasvimaa. Yle / Liselott Lindström

Terroristijärjestöt hyötyvät sään ääri-ilmiöistä – Mohamed Ali pakeni kuivuutta Somaliassa, ja nyt hänenkaltaisiaan houkutellaan terroristeiksi

Baidoan kaupungissa on pian enemmän pakolaisia kuin alkuperäisiä asukkaita. Terroristijärjestö al-Shabaab rekrytoi kaupungin pakolaisleireillä.