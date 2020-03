YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi siirretään koronaviruksen vuoksi

Myös muita alkuperäiskansojen tapahtumia on siirretty tai peruttu koronaviruksen vuoksi.

Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen pysyvä foorumi UNPFII (siirryt toiseen palveluun) siirretään koronaviruksen vuoksi.

Pysyvän foorumin oli tarkoitus kokoontua huhtikuussa New Yorkissa. Kokousta siirretään kuitenkin nyt maailmalla leviävän koronaviruksen vuoksi, kertoo pysyvän foorumin puheenjohtaja Anne Nuorgam.

– Meidän täytyy muistaa, että monet alkuperäiskansayhteisöt ovat aika hauraassa tilanteessa, ja tarttuvat taudit voivat tehdä suurta vahinkoa.

Uutta kokousaikaa ja -paikkaa ei ole vielä tiedossa. Niistä päätetään noin kuukauden kuluttua.

– On myös mahdollista siirtää kokousta New Yorkin ulkopuolelle. Syksyllä voi olla aika paljon kokouksia New Yorkissa, koska tänä vuonna YK juhlistaa 75-vuotista toimintaansa, kertoo Nuorgam.

Arvio on, että uusi kokous siirtyy syksyyn ja on hieman lyhyempi kuin yleensä, koska paljon muitakin kokouksia siirretään tänä keväänä koronaviruksen vuoksi.

"Emme halua aiheuttaa tarttuvan taudin leviämistä"

YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin New Yorkiin kokoontuu vuosittain lähemmäs 2 000 ihmistä. Nuorgam kertoo, että tähän mennessä kokoukseen oli ilmoittautunut jo 1 100 henkilöä. Ilmoittautumisia odotettiin enemmänkin.

– Alkuperäiskansoille olisi ollut tärkeää kokoontua, mutta kun on tällainen tarttuva tauti liikkeellä, niin sillehän me emme voi mitään.

Nuorgamin mielestä tällaisessa tilanteessa on parempi olla varovainen.

– Emme halua aiheuttaa sitä, että tämä tauti alkaa levitä syrjäisillä alkuperäiskansa-alueilla, joissa ei ole minkäänlaista lääkitystä saatavilla.

Myös muita alkuperäiskansatapahtumia perutaan

Koutokeinossa, Pohjois-Norjassa piti maanantaina 9.3. alkaa arktisten alkuperäiskansojen ruokakongressi, mutta sekin peruttiin koronaviruksen vuoksi. Ruokakongressiin oli määrä tulla lähemmäs 200 kansainvälistä osallistujaa arktiselta alueelta ja ympäri maailmaa.

Koronaviruksen vuoksi perutaan myös arktisten alueiden alkuperäiskansojen Arctic Winter Games -urheilukisat Kanadassa. Arctic Winter Games -tapahtuma oli määrä järjestää 15.3–21.3. Yukonin territorion pääkaupungissa Whitehorsessa. Tapahtumaan oli osallistumassa noin 2 000 henkilöä kilpailemaan eri lajeissa, kuten jalkapallossa ja hiihdossa. Kilpailuihin piti osallistua myös saamelaisnuoria Suomesta.