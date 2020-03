Koronavirus toi puheluvyöryn uuteen valtakunnalliseen päivystysnumeroon – mutta kenellä on oikeasti syytä huoleen?

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei vielä osata arvioida, kuinka vaarallinen koronavirus on tavalliseen kausi-influenssaan verrattuna.

Uusi valtakunnallinen päivystysnumero 116 117 on soinut tiuhaan viime viikkojen aikana.

Suomessa otettiin toissa vuonna käyttöön uusi päivystysapunumero, jolla haluttiin vähentää turhia soittoja hätänumero 112:een ja lyhentää jonoja päivystyksissä.

Päivystysapunumerosta vastaa terveyden- tai sairaanhoitaja, joka kuuntelee soittajan oireita ja arvioi sitten, täytyykö asiakkaan lähteä päivystykseen ja antaa mahdollisesti hoito-ohjeita.

Palvelun kehittämisestä vastaavan Sotedigi Oy:n mukaan viikoittaiset puhelumäärät ovat nousseet lähes puolella alkuvuoden aikana.

Viime viikolla puheluita tuli ennätysmäärä: noin 19 500 kappaletta. Määrä nousi edellisviikosta kahdella tuhannella. Hankepäällikkö Leena Koivumäki Sotedigistä arvioi, että syy tähän on koronavirus.

Pidemmällä aikavälillä muutoksen takana voi olla myös muita syitä.

– Kasvu johtuu osaksi myös siitä, että joulukuussa palvelu otettiin käyttöön kolmella alueella ja niiden tunnettuus on lisääntynyt. Varmaan myös kausi-influenssa vaikuttaa, Koivumäki kertoo.

Puhelinpalvelu on tällä hetkellä käytössä 13 alueella. Puhelinpalvelu puuttuu vielä seitsemältä alueelta, joista Keski-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa se on tarkoitus ottaa käyttöön tämän vuoden aikana.

Esimerkiksi Kainuussa päivystysapupuhelin on ruuhkautunut vanhempien sairauspoissaolotodistusten pyyntöjen takia.

Taustalla on se, että Kajaanissa on ohjeistettu koululaisia tulemaan kouluun vain täysin terveinä. Vanhemmat joutuvat toimittamaan työnantajilleen todistuksen poissaolostaan, jos jäävät kotiin hoitamaan lastaan.

Koronan vaarallisuus vielä arvoitus

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei vielä osata arvioida, kuinka vaarallinen koronavirus on tavalliseen kausi-influessaan verrattuna.

– Käytännössä tämä tiedetään kokonaisuudessaan vasta sitten, kun taudin ensimmäinen vaihe on ohi, johtaja Tuija Kumpulainen STM:stä kertoo.

Kumpulaisen mukaan tässä vaiheessa näyttää siltä, että koronavirus on vaarallisempi vanhuksille kuin nuorille, kuten kausi-influenssakin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehotti maanantaina kaikkia flunssaoireisia pidättäytymään vierailuista sairaaloissa, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai vanhusten kotona.

Lisäksi THL ohjeistaa vanhempia, etteivät he veisi edes lievästi sairasta lasta kyläilemään isovanhempien luona tai pyytäisi heitä hoitamaan sairasta lasta.

Antti-Jussi Korhonen / Yle

Koronavirukselle altistuneet joutuvat tällä hetkellä karanteeniin. Tuija Kumpulaisen mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että paikallisia tautiryppäitä saadaan pysäytettyä karanteenilla.

– Kausi-influenssassa on se ero koronaan, että osalla on jonkinasteinen vastustuskyky aiemmilta vuosilta. Lisäksi tiedetään, miten kausi-influenssa käyttäytyy ja siihen on rokote.

– Tautiin suhtaudutaan kuten tuntemattomaan, mahdollisesti vaaralliseen tautiin terveellä epäluulolla. Tautia pyritään rajoittamaan, koska se on uusi eikä sen toimintatapaa tiedetä.

Rauhallinen tunnelma

Esimerkiksi Kymenlaaksossa ei ole vielä todettu yhtään koronavirustartuntaa. Päivystyspoliklinikoilla tunnelma on pysynyt rauhallisena.

Sotedigin mukaan Kymenlaaksossa päivystysapupuhelin soi viime viikolla noin 1 400 kertaa, eli noin 150 kertaa enemmän kuin edellisellä viikolla.

Osasyynä voi olla se, että palvelu on tullut entistä tutummaksi. Puhelinpalvelu otettiin käyttöön Kymenlaaksossa viime joulukuussa.

Alueen terveyspalveluista vastaava Kymsote on valmiina nostamaan puhelinpäivystäjien määrää, jos ensimmäinen tautitapaus todetaan maakunnassa.

– Jos tulee ruuhkaa, niin pystymme nostamaan henkilöstön määrää, kutsumaan sijaisia ja tarvittaessa pyytämään ylitöihin, palvelualuepäällikkö Riku Lamposaari kertoo.

Voit keskustella aiheesta 10. maaliskuuta kello 23:een asti.