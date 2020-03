Varhaisperunan istutus pääsi alkuun – Litimärkä pelto kuivui Varsinais-Suomen Rymättylässä sopivasti viikonloppuna

Monella tavalla poikkeuksellinen ja märkä talvi on kääntymässä kevääseen ja peltotöihin.

Harva uskoi, että varhaisperunaa päästään tänä keväänä istuttamaan maaliskuun alkupuolella. Lounais-Suomessa vettä on satanut syksystä asti lähes taukoamatta ja tulvavesi on tunkeutunut matalimmille pelloille.

Viikonlopun kuiva ja aurinkoinen sää teki tehtävänsä ja hiekkaisimmat rinnepellot kuivuivat istutuskuntoon. Maanviljelijä Antti Ruohonen muokkasi pellon ja kytki istutuskoneen traktorin perään. Sunnuntaina iltapäivällä pari pientä rinnepeltoa oli istutettu.

Päälle levitettiin vielä muovia ja harsoa pakkassuojaksi, sekä kasvun jouduttamiseksi.

Antti Ruohonen arvelee, että tasaisemmilla pelloilla voi olla hankalaa kevättöiden kanssa. Kun routa jäi tulematta, pellon rakenne ei veden liettämässä pellossa voi olla kovinkaan hyvä.

Tällä viikolla perunan istutus on tauolla, sillä sadetta on luvassa taas lähes päivittäin. Istutuskaudesta on tänä vuonna tulossa näillä näkymin tavallista pidempi.

Normaalisti ensimmäiset perunat istutetaan avomaalle maaliskuun puolivälissä. Vuosi sitten Rymättylässä päästiin perunanistutukseen ennätyksellisen aikaisin jo helmikuun puolella.

