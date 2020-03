Kuutti löytyi kuolleena avojäältä Puumalasta – ensimmäinen tapaus tälle talvea

Saimaannorpan kuutti on löytynyt kuolleena Puumalan Lietvedeltä. Kuutti löytyi muutaman sadan metrin päästä kolatusta apukinoksesta.

Eilen jäältä löytynyt kuollut kuutti on ensimmäinen tänä talvena. Avojäällä olevat kuutit pitää nyt jättää rauhaan, jotta emolle ja kuuteille saadaan imetysrauha, Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela toteaa.

– Poikaset ovat syntyneet viikko tai pari viikkoa sitten. Viimeiset syntyy näinä päivinä. Osalla kuuteista on se lumikinos, ihmisen kolaaman apukinoksen suoja. Osa on varmasti sellasia mitkä on avojäälle tai kinoksen tynkään syntyneet. Emo ja kuutti tarvitsevat imetysrauhaa tällä hetkellä.

Tälle talvelle on tehty toinenkin kuuttihavainto Savonlinnan Pihlajavedellä, jossa kuutti olisi nähty apukinoksen vieressä, Koskela kertoo.

– Kuitenkin kun kauempaa katsoi kiikareilla, niin kuuttia ei enää näkynyt. Toivottavasti oli löytänyt sopivan kinoksen, mihin pystyi sen lumiluolan tekemään.

Saimaannorppien pesälaskennat tehdään vuosittain huhtikuun alussa, jolloin pystytään sanomaan onnistuiko norppien pesintä. Tänä vuonna laskenta tehdään haastavissa olosuhteissa, kun jäätilanne Saimaalla näyttää melko huonolta, Koskela harmittelee.

Jos jäille ei pääse moottorikelkalla, laskenta joudutaan tekemään kelirikkoaluksilla, koptereilla ja ilmatyynyaluksilla.

– Viime vuonna vahvimmat jäät oli huhtikuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Saa nähdä, mihin tämä sää kehittyy tästä, Koskela sanoo.