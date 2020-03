”Kuin painava metallilevy olisi ollut rinnan päällä” – koronaviruksesta selviytynyt eteläkorealainen kertoo Ylelle, miltä tauti tuntuu

Reilu kaksi viikkoa sitten eteläkorealainen Hyun Park palasi kotiin töistä kurkku kipeänä.

Park ei pitänyt asiaa merkittävänä, sillä hänen kurkkunsa on usein väsyneenä kipeä ja kyse oli hyvin lievästä kivusta. Tämän lisäksi hänellä oli kevyttä kuivaa yskää – sekin hyvin tyypillistä talviaikaan. Oireet katosivat vedenjuonnilla.

Samana päivänä raportoitiin ensimmäisestä koronavirustartunnasta lähellä paikkaa, jossa Park asuu 74-vuotiaan äitinsä kanssa.

Etelä-Korean toiseksi suurimmassa kaupungissa Busanissa asuva 48-vuotias Park elää hyvin terveellisesti. Hän ei polta tupakkaa ja noudattaa vähäsokerista ja -rasvaista ruokavaliota. Kuntosalilla hänen on ollut tapana käydä 4–5 kertaa viikossa.

Siitä huolimatta hän kuuluu niihin noin 20 prosenttiin sairastuneista, joilla oireet ovat vakavampia ja vaativat sairaalahoitoa.

Lauantaina hän päätti jättää kuntosalireissun väliin tartuntauutisten takia. Samalla rinnassa alkoi tuntua hyvin kevyttä painetta.

Sunnuntaina Busanissa lähellä Parkin kotia raportoitiin merkittävä nousu tartuntojen määrässä. Parkin rinnassa alkoi tuntua hieman enemmän painetta ja samankaltaista tunnetta kuin lihaksissa on kovan urheilun jälkeen, mutta Park ei ollut asiasta huolissaan.

Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa koronaviruksen saanutta potilasta siirretään ambulanssista sairaalaan. Tähän juttuun haastateltu henkilö ei liity kuvaan. Kim Chul-soo / EPA

Olo romahti nopeasti

Hyvin varhain maanantaiaamuna tilanne muuttui. Park heräsi siihen, että hänen oli hyvin vaikea hengittää ja olo huononi nopeasti.

Hän soitti koronaviruksen takia perustetulle hätälinjalle, mutta linja oli varattu. Sen jälkeen hän soitti paikalliseen terveyskeskukseen. Siellä häntä kehotettiin pysymään kotona. Viranomaiset arvioivat, että kyse voi olla tavallisesta flunssasta, sillä Park ei ole matkustanut riskialueille.

Seuraava hengenahdistuskohtaus tuli tuntia myöhemmin ja Park soitti uudelleen apua.

– He kertoivat minulle, että testeihin tuleminen paikalliseen terveyskeskukseen on vaarallista, koska sillä hetkellä positiivisen tuloksen antaneita oli niin paljon.

Hänet ohjattiin pysymään kotona ja soittamaan uudelleen, mikäli olo pahenee. Kun näin kävi ja Park soitti jälleen apua, hänet ohjattiin testeihin läheiseen sairaalaan.

Satoja jonotti testeihin sairaalan ulkopuolella

Sairaalan edustalle pystytettyihin telttoihin jonotti kylmänä talviaamuna Parkin mukaan yli 200 ihmistä.

– Kun näin pitkän jonon sairaalan edustalla ajattelin, että menen kotiin. Neljän tunnin odotus kylmänä talvipäivänä ulkona ei ole hyvä asia.

Park kertoo, että hän oli jo lähdössä pois sairaalalta, mutta hän päätti pelata varman päälle hengitysvaikeuksien takia.

Päätös oli hyvä, sillä kun seuraava hengenahdistuskohtaus iski, Park menetti tajuntansa ja iski päänsä katuun.

Hänen haavansa hoidettiin pienessä teltassa sairaalan ulkopuolella ja samalla häneltä otettiin koronavirustesti. Sen jälkeen hänet ohjattiin kotiin. Parkin mukaan häntä alkoi pelottaa ensimmäisen kerran, kun hänelle sanottiin, että tulosta pitää vielä odottaa 24 tuntia.

Sekoilua testituloksissa

Park sai seuraavana päivänä tekstiviestin, jossa kerrottiin negatiivisesta tuloksesta.

– Kesken viestin lukemisen minulle soitettiin, että kyse oli virheestä ja että tulos olikin positiivinen, Park kertoo.

Parkin mukaan tartunnan saaneita oli Busanissa niin paljon, että hänelle ei aluksi löytynyt hoitopaikkaa. Hän odotteli hoitopaikan vapautumista kotonaan, mutta lopulta hänen tilansa huononi kriittisesti ja hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan.

Park oli huolissaan myös äitinsä puolesta, joka toipui sairaalaleikkauksesta kotona.

– Pelkäsin, että tartutan hänet ja samalla oloni huononi merkittävästi. Se oli pelottavaa, hän sanoo.

”Tuntui siltä, että kurkkuni olisi ollut tulessa”

Park vietiin sairaalan teho-osastolle eristetylle alueelle. Siellä hänelle tehtiin useita testejä.

– Lisähapen ansioista minun oli helpompi hengittää. Silti tuntui, kuin raskas metallilevy olisi ollut rintani päällä, Park kertoo.

Ensimmäiset kaksi päivää sairaalan tehohoidossa olivat rankkoja – osin myös lääkkeiden aiheuttamien sivuvaikutusten takia.

– Aluksi tuntui siltä, että kurkkuni olisi ollut tulessa. Sen jälkeen polttava tunne siirtyi rintaani ja siitä mahaani, Park kertoo.

Koronavirukseen ei ole olemassa sitä varten luotua lääkettä, mutta potilaita on hoidettu lääkkeillä, joiden tiedetään toimineen joillain potilailla.

Park uskoo, että häntä hoidettiin HIV:n hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Sivuvaikutukset olivat niin kovat, että Park kysyi, onko lääkettä pakko syödä.

– Minulle sanottiin, että ei ole antaa muuta.

Tämän jälkeen hänen olonsa sahaili hyvän ja huonon välillä.

– Kuumeeni ei ole noussut kovin korkeaksi, enkä tiedä, kuinka korkealle se nousi kun tilani oli pahimmillaan. Sitä ei kerrottu, sillä sairaalassa oloni yritettiin tehdä mahdollisimman mukavaksi, Park sanoo.

Suoja-asuihin pukeutuneet sotilaat suihkuttavat desinfiointinestettä kadulle Daegussa Etelä-Koreassa 2. maaliskuuta 2020. AOP

Korona iski ankarasti Etelä-Koreaan

Etelä-Korea on kärsinyt koronavirustartunnoista eniten Manner-Kiinan jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Vahvistettuja tartuntoja on 7 478 ja tautiin kuolleita 51.

Pahimmilla tautialueilla hoitopaikkoja ei yksinkertaisesti ole ja osa potilaista on kuollut kotona odottaessaan pääsyä sairaalaan, kertoo taudista parantunut Park Ylelle.

– Lääkärin mukaan olin onnekas, sillä pääsin hoitoon ajoissa.

Helmikuussa julkaistun kiinalaistutkimuksen mukaan Kiinassa varmistetuista tartunnoista arviolta 80 prosenttia on ollut lieviä. Tutkimuksesta on uutisoinut myös The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Parkin mukaan hän kuuluu siihen 20 prosenttiin, joka on joutunut taudin takia sairaalahoitoon. Hän myös korostaa, että taudin oireet ovat olleet eri ihmisillä hyvin erilaisia.

Parkin tehohoito kesti yhdeksän päivää. Kahden negatiivisen tautitestin jälkeen hänet lähetettiin kotikaranteeniin, jossa hän on tällä hetkellä. Parkin olo vaihtelee edelleen.

Pahimmat hengitysvaikeudet ovat nyt ohi, mutta fyysinen ponnistelu tai ripeä kävely aiheuttavat kipua rinnassa ja hengitysongelmia.

Lääkkeiden sivuvaikutusten kaltaiset tuntemukset ovat jatkuneet.

– Eilen tunsin oloni erittäin huonoksi, mutta oloni paranee päivä päivältä, Park sanoo.

Ihmiset katsovat tiedotetta taudin leviämisestä näytöltä Soulissa Etelä-Koreassa 9. maaliskuuta 2020. EPA

Yli 10 vuotta Suomessa Nokialle aikanaan työskennellyt Park toivoo, että Suomessa hallitus varautuu mahdollisimman hyvin koronaviruksen leviämiseen.

– Ei ole syytä paniikkiin tai pelkoon, mutta ihmisten kannattaa olla varovaisia.

Park ei tiedä varmasti, mistä hän on tartuntansa saanut. Hän epäilee, että se saattaa olla peräisin kuntosalilta, jossa hän käy.

Hänen mukaansa kyseisellä kuntosalilla on käynyt myös paljon lukioikäisiä nuoria. Valtaosa Parkin asuinalueen tartunnan saaneista on saman ikäisiä opiskelijoita.

Park muistuttaa, että hän asuu alueella, jossa tilanne kehittyi hyvin nopeasti.

– Olin naiivi ja typerä ajatellessani, että tilanne ei koske minua.

Park kuvailee olevansa käsidesin liikakäyttäjä – desinfiointigeeliä löytyy kodista ja työpaikalta.

– Pesen käsiäni koko ajan, mutta sain silti tartunnan, Park sanoo.

Lähteet: Reuters