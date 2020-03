Herätys: Kevään yo-kirjoitukset käyntiin, näin koronavirus vaikuttaa Suomen talouteen, koko Italia suljettu, Trumpilta talouteen elvytyksiä

Testaa, miten sinä pärjäisit yo-kirjoituksissa

30 000 abia aloittaa tänään ylioppilaskirjoitukset äidinkielen kokeella. Joka vuosi osa koekysymyksistä herättää keskustelua. Osa kysymyksistä on monivalintatehtäviä, joihin voi olla silti vaikea vastata. Kokosimme aivan hiljattain kirjoituksissa olleita kysymyksiä tähän testiin. Kokeile, miten hyvin pärjäisit ylioppilaskokeissa.

Näin koronavirus vaikuttaa Suomen talouteen

Talousasiantuntijat arvioivat koronaviruksen talousvaikutuksia Suomen kannalta. Kuvassa vasemmalta Juhana Brotherus, Heidi Schauman ja Elina Pylkkänen. Esa Fills, Matti Myller, Juuso Kuusisto / Yle

Valtiovarainministeriö aloittaa tänään neuvottelut julkisen talouden suunnitelmasta koronaviruksen varalle. Talousasiantuntijat uskovat, että koronavirus vaikuttaa eniten palveluihin. Matkailu on jo vähentynyt ja ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona. Asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö hallituksen tukea taloutta miljardin euron elvytyspaketilla.

Trump haluaa pikaelvytystä koronapelon takia

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump jännittää myös omasta puolestaan käteltyään virukselle altistunutta henkilöä. Brendan Smialowski / AFP

Maanantaina tapahtui Yhdysvaltain pörsseissä suurin kurssilasku moneen vuoteen. Presidentti Donald Trump tapaa tänään kongressin molempien puolueiden johtajia ja yrittää saada nämä sopimaan talouselvytyksestä, esimerkiksi työnantajamaksujen laskemisesta. Trump joutuu myös jännittämään, sairastuuko itse koronavirukseen. Hän on kätellyt henkilöä, joka on altistunut koronalle.

Italian pääministeri kehottaa kaikkia pysymään kotona

Italiassa on rekisteröity 9 172 tapausta, mikä on nostanut Italian Etelä-Korean ohi tapausten määrässä. Italian pääministeri Giuseppe Conte (vasemmalla) tapasi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Napolissa helmikuun lopulla. Parivaljakko tutustui tällöin viulujen restaurointiin. Ludovic Marin / AFP

Italian pääministeri Giuseppe Conte on ottanut kovat keinot käyttöön koronavirustilanteen kuriin saamiseksi. Liikkumista on rajoitettu koko maassa, koulut ovat kiinni huhtikuun kolmanteen päivään saakka, joukkotapaamiset on kielletty ja urheilutapahtumat peruttu. Pääministerin mukaan liikkuminen tulisi rajata maassa ainoastaan työssäkäyntiin ja hätätapauksiin.

Conte ei myöskään halua nuorison jatkavan yöelämää. Nuoriso on nimittäin kerääntynyt juhlimaan iltaisin sen jälkeen, kun maahan julistettiin hätätila helmikuun 21. päivänä. Italiassa koronavirukseen on kuollut 463 ihmistä.

USA:n demokraattien esivaali jatkuu

Joe Biden tervehti kannattajiaan lauantaina Kansas Cityssä, Missourissa. Mandel Ngan / AFP

Yhdysvaltain demokraattipuolue jatkaa esivaalejaan. Tänään äänestetään Idahossa, Michiganissa, Missisippissä, Missourissa, Pohjois-Dakotassa sekä Washingtonin osavaltiossa. Ennakkoon voittajasuosikki on entinen varapresidentti Joe Biden. Esivaalin tulokset valmistunevat keskiviikkona.

Vettä, räntää, lunta ja plusasteita Lappia myöten

Tiistaina etelästä leviää Suomeen sateita. Etelässä sataa vettä, maan keskosissa räntää tai lunta. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja lumikuuroja tulee paikoin. Tiistaina lämpötila kohoaa plussan puolelle Keski-Lappia myöten. Keskiviikkona lounaasta saapuu uusi sadealue ja samalla tuuli voimistuu.

