Pohjois-Italian koronaeristysalueella teho-osastot ovat ääriään myöten täynnä, kansalaiset linnottautuvat kotiin ja sotilaat valvovat liikkumista

Hygienistä lempeä Villa Borghesen puistossa Roomassa. Puistoissa on nyt väljää, koska ihmiset välttelevät julkisia paikkoja tartunnan pelossa. Angelo Carconi / EPA

Liikkumista varten on jatkossa täytettävä lupalomake, jossa kysytään matkan syytä sekä alku- ja päätepistettä.

ROOMA Italia otti viime yönä käyttöön ennennäkemättömiä ihmisten liikkumista rajoittavia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koko maa on nyt poikkeustilassa ja ihmisten kaikkea liikkumista kodin ulkopuolella rajoitetaan.

Esimerkiksi häät, hautajaiset ja kastajaiset on kielletty toistaiseksi. Ravintolat saavat olla auki vain kello kahdeksan ja 18 välisenä aikana, mutta tuolloinkin asiakkaiden on pidettävä vähintään metrin välimatka toisiinsa. Käytännössä kaikki urheilutapahtumat on kielletty.

Pääministeri Conte: Koko Italia on tartunta-aluetta, häät ja hautajaisetkin kielletään kolmeksi viikoksi

Liikkumisrajoituksia valvotaan tarkastuspisteillä niin lentokentillä, juna-asemilla kuin moottoriteillä. Liikkua saa vain, jos siihen on syytä työn tai terveydentilan takia. Näin taataan se, että ne ihmiset, jotka eivät voi tehdä etätöitä, pääsevät liikkumaan.

Sen kummempaa lupaa kulkemiseen ei tarvita, vaan kulkemaan pääsee kun täyttää lomakkeen, josta käy ilmi matkan alku- ja päätepiste, matkan syy sekä omat yhteystiedot.

Pääministeri Conte korosti eilen, että on rikos väärentää tämä todistus.

Bisceglien metroasemalla Milanossa oli maanantaina vain hyvin vähän matkustajia. Giulia Costetti / EPA

La Repubblica -päivälehden uutisvideo (siirryt toiseen palveluun) näyttää, kuinka milanolaisille rautatieasemille oli maanantaiaamuna ilmestynyt hengitysmaskeja käyttäviä sotilaita ja rautatieyhtiö Trenitalian henkilöstöä vartioimaan kulkua junaraiteille.

Paikoin muodostui jonoja, kun raiteille pyrkivien todistuksia tarkastettiin. Silti ihmiset pääsivät pääosin kulkemaan tarkastuspisteiden läpi.

"Tuntuu vankilalta, mutta olen kotona kuukauden"

Vielä viikonloppuna eristysalue koski Italian pohjoisosaa.

Moni ehti lähteä pohjoisen eristysalueelta lauantai-iltana ja sunnuntaina jo ennen kuin valvonta aloitettiin. Keski- ja Etelä-Italian maakunnat huolestuivat tartuntavaarasta ja määräsivät pohjoisen epidemia-alueilta saapuvat matkustajat kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi.

Milanossa asuva 30-vuotias *Sara Daglio *kertoo, että hän oli rajoituksista kuullessaan vanhempiensa luona toisella paikkakunnalla, joka kuului myös eristettyyn alueeseen, mutta palasi heti takaisin kotiin Milanoon.

Milanon keskustan kävelykadulla, Corso Vittorio Emanuelella oli maanantaina autiota. Giulia Costetti / EPA

– Ne, jotka lähtivät kohti etelää junalla tai menivät seuraavana päivä rannalle Liguriaan, tekivät todella vastuuttomasti. Jos he tartuttavat ihmisiä Etelä-Italiassa, siellä sairaaloilla ei tule olemaan resursseja vastata tilanteeseen, Daglio pohtii.

Eilisestä lähtien Daglio kertoo vähentäneensä sosiaaliset kontaktit minimiin ja käynyt vain kerran kodin ulkopuolella ruokakaupassa. Työt IT-konsultti hoitaa tietokoneella kotoa käsin. Näin hän kertoo aikovansa elää seuraavat viikot kunnes eristys on ohi.

– Luen, katson elokuvia ja treenaan vähän kotona. Onhan tämä testi mielelle, koska tunnen olevani vähän kuin vankilassa. Mutta se on vähintä, mitä voin tehdä, jotta teen oman osani viruksen pysäyttämisessä.

Sairaaloiden teho-osastot hätätilassa

Koronavirusepidemia on saanut pohjoisen Italian, erityisesti Lombardian alueen sairaalat kovan paineen alle. Kaiken kaikkiaan Italiassa maanantai-iltana lähes 9 200 koronatapauksesta lähes 5 500 oli Lombardiassa eli Milanon ympäristössä ja Italian 463 menehtyneestä Lombardian alueella 333.

Torinon Via Roma maanantaina. Alessandro Di Marco / EPA

Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on kasvanut nopeasti. Sairaalassa on pelkästään Lombardian alueella noin 2 800 koronavirusta sairastavaa, joista vajaat 450 tarvitsee tehohoitoa. Monet Lombardian alueen sairaaloissa toimivat lääkärit ovat varoittaneet julkisuudessa, että erityisesti teho-osastot ovat ylikuormittuneet.

Sunnuntaina Lombardiasta jouduttiin siirtämään tehohoitopotilaita naapurialueille tilanpuutteen takia. Hallintoalue myös kertoi sairaanhoidon uudelleenjärjestelystä niin, että koronaviruspotilaat ja muut tehohoitoa tarvitsevat potilaat menevät eri sairaaloihin.

Sara Daglio kertoo, että sairaaloiden kantokyvyn rajat mietityttävät.

– En itse ole huolissani huolestuta virukseen sairastumisesta, vaan esimerkiksi vanhempiensa tai muiden iäkkäämpien ihmisten tartuttaminen, jos sattuisin kantamaan oireettomana virusta.

Torinon Via Romalla paikallisilla asukkailla oli hengityssuojat. Tino Romano / EPA

– Voin vain toivoa, että vanhempani voivat hyvin eikä esimerkiksi isäni, joka on kärsinyt sydänsairauksia, joudu sairaalaan niiden takia seuraavan kuukauden takia. Se olisi aivan mahdoton tilanne.

Teho-osastolla lähes 10 prosenttia

Italialaisen lääkäreiden etujärjestön Associazione Medici Dirigentin johtaja Carlo Palermo kertoo Ylelle, että tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on yllättänyt Italian.

– Kiinan kohdalla noin viisi prosenttia tarvitsisi tehohoitoa. Meillä prosenttiluku on 9 – 10, ja siihen syynä on Italian iäkäs ikärakenne.

Palermon mukaan ongelmana on nyt myös hoitohenkilökunnan jaksaminen. Italia kertoi perjantaina aikovansa laittaa miljardi euroa terveydenhuollon vahvistamiseen koronavirushätätilanteen vuoksi. Maahan aiotaan palkata nopeutetulla aikataululla 20 000 lääkäriä, hoitajaa ja muuta hoitohenkilökuntaa. Käsipareja etsitään muun muassa eläköityneistä lääkäreistä ja erikoistuvista lääketieteen opiskelijoista. Lisäksi yksityiset sairaalat lainaavat julkiselle sektorille tilojaan ja henkilöstöään.

Matkustajilta mitattiin maanantaina ruumiinlämpö Rooman lentokentällä. Telenews / EPA

– Kollegamme pohjoisessa ovat työskennelleet viikkoja ilman vapaapäiviä ja ovat todella stressaantuneita, Palermo sanoo.

Palermon mukaan sairaanhoidon kapasiteetti pettää, koska virus on levinnyt nopeasti ja tartunnat lisääntyneet piikissä. Italian hallituksen uudet eristämiseen liittyvät ohjeet toivon mukaan auttavat pidentämään tartuntojen lisääntymistä pidemmälle aikavälille, hän sanoo.

– Tiedämme, että virus leviää entisestään kuitenkin. Olennaista olisi saada sen leviämistä rauhoitettua, jottei sairaanhoidolle kohdistuisi enää tätä suurempaa painetta.

