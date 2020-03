Puolustusvoimilla olisi tänä vuonna lähes 50 kansainvälistä tapahtumaa – osallistuminen harkitaan tapauskohtaisesti

Suomen Maa-, Ilma- ja Merivoimilla on tänä vuonna suunnitelmissa viitisenkymmentä koulutus- ja harjoitustapahtumaa, joihin Suomi osallistuu tai jonka Suomi järjestää. Suurin määrä suomalaisia sotilaita on mukana touko - kesäkuussa pidettävässä Ruotsin pääsotaharjoituksessa. Suomesta harjoitukseen on tarkoitus lähettää 1500 - 2000 henkilöä.

Norjassa alkaneeseen Cold response sotaharjoitukseen Suomi perui osallistumisensa viime tingassa, kun norjalaisvaruskunnassa löytyi harjoitukseen osallistuvalta sotilaalta koronavirustartunta.

Ruotsin Aurora 2020 -sotaharjoitukseen osallistumista tarkastellaan lähempänä tapahtumaa.

– Kansainväliset esimerkit virustartuntojen etenemisestä tai lisääntymisestä näköjään edellyttää lähes päiväkohtaista seurantaa. Me olemme harkinneet harjoituksia seuraavan neljän viikon ajalta, mutta emme ole vielä katsomassa noin pitkälle. Kaikki harkitaan tapauskohtaisesti, Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Rami Saari sanoo.

Sama koskee myös toukokuun alkuun sijoittuvaa Viron pääsotaharjoitusta. Siihen osallistui Suomesta viime vuonna harjoitusosasto, jossa oli 41 henkeä.

Korona-alueet kierretään kaukaa

Mikäli kansainvälinen harjoitus tai koulutustilaisuus on epidemia-alueella, on kuvio selvä. Niihin ei osallistuta.

– Epidemia-alueelle ei järjestetä mitään matkoja, ja muutenkin harkitaan kriittisesti kaikki kansainväliset matkat niin, että vain välttämättömät toteutetaan, operaatiopäällikkö Saari sanoo.

On hyvin mahdollista, että peruutuksia on tulossa. Uusia koronavirustartuntoja tulee nyt Pohjoismaissakin esiin päivittäin, ja harjoituksissa on mukana yleensä sotilaita useista eri maista, osallistujina tai tarkkailijoina. Viisikymmentä kansainvälistä harjoitus- tai koulutustapahtumaa on iso määrä. Ennakkoon niitä ei kuitenkaan lähdetä karsimaan.

– Totta, niitä on nykypäivänä paljon ja ne palvelevat sekä meidän kansallista puolustusta että kansainvälistä yhteensopivuutta. Tässä on kuitenkin moni taho nähnyt paljon vaivaa niiden eteen, Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Rami Saari sanoo.

– Ja toisaalta, me emme lähde osallistumista perumaan niin sanotusti ennakkoon, koska voi käydä niin, että järjestävä taho peruu tapahtuman, Saari jatkaa.

Kotimaassa luotetaan käsihygieniaan

Ampumaleirit ja sotaharjoitukset pidetään ennalta suunnitellulla tavalla – ainakin näillä näkymin.

– Kotimaassa tapahtuvaan harjoitustoimintaan tämä ei vaikuta. Me pyrimme kaikin mahdollisin keinoin rajoittamaan mahdollisen viruksen leviämistä. Meillä on kättelykielto, on tehty käsihygienian ohjeistus, ja se opetetaan tarvittaessa kaikelle henkilöstöllemme. Muutoin meidän toimintamme jatkuu ihan normaalisti, operaatiopäällikkö prikaatikenraali Rami Saari sanoo.