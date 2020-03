Rockin suurta klassikkoa koskeneelle kiistalle ratkaisu – Oikeuden mukaan Led Zeppelin ei kopioinut Stairway To Heavenin sointukulkua

Led Zeppelin -yhtye on voittanut tekijänoikeuskiistan, joka koski yhtä rockin suurista klassikkokappaleista.

San Franciscossa toimiva vetoomustuomioistuin piti voimassa neljä vuotta sitten tehdyn päätöksen, jonka mukaan Stairway To Heavenin aloittavaa sointukulkua ei ole kopioitu toisesta kappaleesta.

Vetoomustuomioistuin päätti äänin 9–2, ettei kyseessä ole plagiointi.

Syytösten mukaan sointukulku olisi kopioitu amerikkalaisyhtye Spiritin kappaleesta Taurus, joka julkaistiin vuonna 1968 eli kolme vuotta ennen Stairway To Heavenia.

Stairway To Heaven on menestynyt monissa äänestyksissä, joissa on kysytty kaikkien aikojen merkittävintä rockkappaletta.

Kappaleen ovat kirjoittaneet Led Zeppelinin laulaja Robert Plant ja kitaristi Jimmy Page.

Tekijänoikeuskiistaa Led Zeppelinia vastaan ajaneen edunvalvojan mukaan Led Zeppelin olisi kirjoittanut Stairway To Heavenin kuultuaan Taurus-kappaleen konsertissa. Led Zeppelin ja Spirit soittivat samassa konsertissa Taurus-kappaleen teon jälkeen.

Kappaleen säveltäjä Randy Wolfe kuoli vuonna 1997 ja kiistaa on ajanut hänen kuolinpesänsä edunvalvoja.

Neljä vuotta sitten oikeus linjasi, etteivät kappaleet ole olennaisesti samanlaisia. Tuolloin oikeudessa kuultiin todistajina Robert Plantia ja Jimmy Pagea.

Kaksi vuotta myöhemmin oikeus päätti uuden käsittelyn järjestämisestä tuomarin tekemien virheiden takia.

Randy Wolfen kuolinpesän juristi Francis Malofiy sanoi harkitsevansa valitusta maanantain päätöksestä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Lähteet: Reuters