Pääministeri Conte: Koko Italia on tartunta-aluetta, liikkumista rajoitetaan kaikkialla

Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoo, että maassa ei ole enää "punaisia alueita", vaan koko Italia on nyt samassa veneessä koronaviruksen suhteen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kaikki julkiset kokoontumiset kielletään, urheilutapahtumat perutaan ja koulut sekä yliopistot pidetään kiinni huhtikuun kolmanteen päivään saakka. Conten mukaan julkinen liikenne tullaan kuitenkin pitämään käynnissä.

Conte kertoo ottavansa kovemmat otteet käyttöön, jotta kaikista heikoimmassa asemassa olevia voidaan suojella. Conten mukaan liikkumista tullaan rajoittamaan koko maassa. Pääministeri allekirjoittaa määräyksen vielä maanantai-iltana ja se astuu voimaan tiistaiaamuna.

Pääministerin mukaan italialaisten olisi tällä hetkellä paras vain pysyä kotona. Liikkuminen tulisi rajoittaa vain työssä käyntiin ja hätätapauksiin.

Italian olympiakomitea CONI päätti maanantaina, että kaikki kilpaurheilu maassa pysähtyy myös vähintään huhtikuun kolmanteen päivään asti. Tämä tarkoittaa muun muassa jalkapalloliiga Serie A:n keskeytymistä.

– Ei ole mitään syytä, miksi otteluiden ja urheilutapahtumien tulisi jatkua, Conte sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Pääministeri puuttui myös nuorison juhlintaan. Italialaisnuoret ovat kerääntyneet iltaisin viihteelle sen jälkeen, kun maassa julistettiin hätätila helmikuun 21. päivä.

– Tämä yöelämä, emme voi sallia sitä enää, Conte sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Italiassa rekisteröitiin 1 807 uutta koronavirustapausta maanantaina. Yhteensä maassa on nyt rekisteröity 9 172 tapausta, mikä on nostanut Italian Etelä-Korean ohi tapausten määrässä. Italiassa on nyt eniten koronavirustapauksia Kiinan ulkopuolella. Maassa on kuollut 463 koronaviruspotilasta.

