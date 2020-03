Merja Lehtonen joutui sulkemaan koko koulun, Jouni Perttula kertomaan, että ulkomaille ei saa nyt mennä – näin koronavirus muutti arjen

Kangasalan opetuspäällikkö Merja Lehtonen on tehnyt pitkää päivää koronaviruksen takia.

Monen yrityksen tai kunnan työntekijän pitää nyt pohtia, miten muiden ihmisten pitää varautua koronavirukseen. He joutuvat tekemään myös ikäviä päätöksiä.

Kangasalan opetuspäällikkö Merja Lehtonen vastaa puhelimeen autossa. Hän on tiistaina menossa palaveriin miettimään kunnan etäopetusvalmiuksia.

Ääni on tyyni, kuten suorassa lähetyksessä sunnuntaina valtakunnan katsoessa. Se ei tarkoita, että asiat olisivat helppoja tai yksinkertaisia.

Lehtonen on tähän mennessä Suomen ainoa opetuspäällikkö, joka on joutunut sulkemaan kokonaisen koulun.

Noin 500 oppilaan Pitkäjärven yläkoulu suljettiin sunnuntaina viikoksi opettajan koronavirustartunnan vuoksi. Noin 90 oppilasta oli opettajan tunnilla ja he ovat karanteenissa.

– Koulun sulkeminen ei ollut helppo päätös. Onneksi valmiusryhmässä oli eri alojen asiantuntijoita ja pystyimme miettimään asioita eri kantilta.

Niin moni opettaja oli altistunut tartunnalle, että opetus olisi ollut vaikeaa. Koulu päätettiin sulkea. Lehtonen kantaa vastuun päätöksestä.

– Hallinnollinen päätös kuuluu minulle.

Hän kertoo saaneensa vähän suoraa palautetta, kehuja on tullut tiedottamisesta.

Tiedottaminen yllättävän vaikeaa

Tällaiseen tapaukseen voi yrittää varautua, eikä kuitenkaan voi. Lehtosen mukaan ajantasainen tiedottaminen on ollut yllättävän vaikeaa.

– Ihmiset lähtevät helposti spekuloimaan, ellei tietoa ole. Huoltajilta on tullut paljon kysymyksiä.

Moni teini-ikäinen oppilas oli aluksi riemuissaan koulun sulkemisesta, toisaalta esimerkiksi tauko harrastuksista voi harmittaa. Oppilaat ovat suhtautuneet Lehtosen mukaan asiaan sopivalla vakavuudella.

Koulun sulkeminen on johtanut myös moniin käytännön asioiden miettimiseen, joihin ei pystynyt varautumaan. Miten kouluruuan ainekset perutaan, millaisilla työvälineillä voi tehdä työtä tai opiskella etänä. Jälkimmäistä Lehtonen on juuri nyt menossa pohtimaan.

Yleensä opetuspäällikkö miettii työssään riskejä, jotka liittyvät väkivaltaan tai tietoliikenneyhteyksien pätkimisiin. Koronavirus on ihan erilainen uhka.

– Uhka kohdistuu terveyteen ja on maailmanlaajuinen.

Koronavirus on tullut mieleen myös kotona. Lehtonen on varannut vähän ruokaa kotiin, vaikka mitään paniikkia ei tunnekaan. Hän oli tyytyväinen, ettei omalla perheellä ollut matkasuunnitelmia, joita joutuisi nyt pohtia.

– Nyt pysytään kotimaisemissa, hän naurahtaa.

Leirikoulut ja matkat ulkomaille peruttu

Opetuspäällikkö Merja Lehtonen ei ole ainoa, joka on joutunut tekemään vaikeita päätöksiä. Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula on tiistaina aamulla vastannut kymmeneen puheluun.

Kaupungin johtoryhmä on perunut koulujen ja oppilaitosten matkat ulkomaille koko keväältä Tampereella. Perttula on puheenjohtaja tilanneryhmässä, joka pohtii kaupungin riskeihin varautumista.

Jouni Perttula miettii, miten kaupunki varautuu koronaviruksen ja muiden riskien varalta. Jouni Perttula

Koululaiset ovat saattaneet kerätä rahaa vuosikausia leirikoulua varten, matkan peruuntuminen on iso juttu. Päätös ei ole helppo.

– Lasten ja nuorten terveys ajaa ohi, emme voi ottaa siinä riskejä. Jos leirikoulu on ulkomailla, joutuu karanteeniin ja opettaja sairastuu, miten huolehdimme lapsista ja miten saamme heidät kotiin?

Tämä on riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajan perinteistä työtä. Pitää miettiä, mitä riskejä asioissa on ja mitä riskejä ei voi ottaa.

Koronavirus on ollut Perttulan mukaan hankala, koska siihen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi epidemia-alueiden määrittely muuttuu jatkuvasti.

– Joudumme tekemään päätöksiä osin epävarmaan tietoon perustuen. On hankalaa, kun ei ole selkeitä vastauksia.

Monet yritykset tai kunnat rajoittavat matkailua

Perttulan pitää periaatteessa olla aina tavoitettavissa. Hän seuraa tilannetta myös viikonloppuna. Tärkeintä riskijohtajan työssä on pitää yhteyksiä asiantuntijoihin ja kommunikoida eri ryhmien välillä.

Perttula on yhteydessä niin pormestariin, lääkäreihin kuin kaupungin viestintäänkin.

– Varautuminen uuteen panee kalenterin ihan uusiksi, ei voi tietää, mitä päivän aikana tapahtuu.

Kaupungeilla on oma, yleinen valmiussuunnitelma, mihin uusi riskejä peilataan. Esimerkiksi nyt mietitään, miten epidemia voidaan ehkäistä, miten hoitajat riittävät ja mitä varatiloja kaupungilla on, jos esimerkiksi vanhuksille tarvitaan lisää hoitoa.

– Käsihygienia on yksi keskeinen keino ehkäistä tartuntaa, sitä viestiä annamme myös meidän henkilökunnalle. Joukkoliikenteen busseissakin esitetään THL:n videota, joka ohjeistaa käsien pesua ja yskimishygieniaa.

Ennaltaehkäisyä on konkreettisimmillaan se, että kaupungin matkustusohjeita kiristetään tai etätyötä suositaan.

Näin on tehty myös monissa yrityksissä. Monet työnantajat ovat esimerkiksi rajoittaneet matkustamista ulkomaille varsinkin epidemia-alueille. Etätöitä ja käsidesiä suositaan.

Mitä jos riskijohtaja joutuu karanteeniin?

Koronavirus ei ole ainoa uhka Jouni Perttulan pitää varautua.

Koronaviruksen lisäksi kaupunkien pitää varautua nyt esimerkiksi siihen, jos Turkin kautta tulee laajamittaisesti maahantuloa Suomeen. Myös työtaistelu-uhkiin pitää varautua.

Perttula on entiseltä työltään poliisi ja hän ei ollut riskijohtajana vuonna 2015, kun laaja maahanmuutto yllätti monet. Nyt vastaavan varalle on niin valtakunnalliset kuin kaupunkikohtaisetkin suunnitelmat.

– Työni on sellaista, että mennään etukenossa, pitää aistia hiljaiset signaalit.

Jouni Perttulan tiimissä on kolme ihmistä. He ovat valmistautuneet sijaistamaan toisiaan. Riskijohtaja on miettinyt mitä jos hän itse altistuu tai sairastuu.

– Jos olen karanteenissa, työstäni 95 prosenttia pystyisin tekemään etäyhteyksillä. Kukaan ei tietenkään toivo sairastuvansa.

