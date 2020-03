Miksi öljyn halpeneminen näkyy huoltoasemilla hitaasti? St1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen vastaa

Suomessa monien liikennepolttoaineiden hinnoissa verojen osuus on raakaöljyn osuutta suurempi.

Raakaöljyn hinnan raju aleneminen on luonut odotuksia siitä, että huoltoasemalla käydessään selviäisi aiempaa halvemmalla.

ST1 toimitusjohtaja Mika Wiljanen, milloin raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen lasku alkaa näkyä näkyy liikennepolttoaineiden pumppuhintojen laskuna?

– Jos tähän malliin jatketaan, niin kyllähän se tulee pienellä viiveellä näkymään laskevasti.

Kuinka suuria hinnanalenuksia odotatte bensiiniin ja dieselpolttoaineen hintoihin huoltoasemilla?

– Tässä on hyvä muistaa, että lopputuotteiden hintoihin vaikuttaa monta tekijää. Yksi iso tekijä on meidän polttoaineverot, jonkä päälle tulee vielä sitten arvonlisävero. Raakaöljyn osuus on pienempi. Siinä mielessä ei mitään valtavia muutoksia tule, mutta varmasti muutamien päivien, viikon - kahden sisään tämä tullaan näkemään.

Miksi hinnat laskevat niin hitaasti, mutta nousevat aina nopeasti?

– Tämä on hyvin pitkälti paikallisen kilpailun aiheuttamaa liikehdintää. Siellä kilpaillaan kovasti asiakkaista ja välillä sitten hintataso päätyy niin alas että on pakko reagoida. Sitten kilpaillaan edelleen ja se laskee hitaasti. Siitä varmaan tämä ilmiö johtuu.

Monesti bensiinin kysyntä kasvaa kesäisin, mikä myös nostaa hintoja. Tapahtuuko näin myös ensi kesänä?

– Sitä on tässä tilanteessa äärimmäisen vaikea ennustaa, koska kokonaiskysyntä mitä maailmalla on vaikuttaa vahvasti tähän tilanteeseen. Mikäli kysyntä pysyy ohuena eikä tästä lähde kasvuun niin on epätodennäköistä, että siltä pohjalta syntyisi kesän hinnannousupiikki.

Mikä polttoaineiden hintojen kannalta on nyt ratkaisevaa, mitä markkinoilla odotetaan?

– Ratkaisevaa on se, minkälaisia yhteisiä sopimuksia suuret öljyntuottajamaat saavat aikaiseksi koska kysymys on, mihin tasoon tuo tuosta balansoituu.

Mistä tämä kaikki johtuu?

– Kun kysyntä ei ole sillä tasolla mitä se oli ennen tätä, niin öljyntuottajat haluvat rajoittaa tuotantoa ja sitä kautta pitää hinnan sillä tasolla että tuotanto pysyisi kannattavana. Ja että kassavirta pyörii, jotta he voivat maksaa rahoittajille.