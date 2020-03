Kirjailija-dramaturgi Laura Gustafssonin ja taiteilija Terike Haapojan keväällä 2020 aukeava näyttelykokonaisuus Museum of Becoming on osa Helsinki Biennaalin HAMissa esitettävää ohjelmaa. Kaksikko yhdistää töissään runollisuuden dokumentaariseen lähestymistapaan. Gustafsson & Haapojan kaikissa töissä on läsnä ajatus utopiasta tai mahdollisuudesta toisenlaiseen maailmaan. Matti Pyykkö / Helsinki Biennaali