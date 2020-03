Yo-kirjotukset alkoivat lukutaidon kokeella, tehtävänä puntaroida syntyvyyden kriisiä – "Ei helppo, ei vaikea", arvioi kokelas

Ylioppilaskirjoitukset alkoivat tänään koko maassa äidinkielen lukutaidon kokeella. Kokeisiin on ilmoittautunut noin 30 000 kokelasta.

– Olisi voinut olla vaikeampikin. Vaikka en kauheasti lukenut, niin ihan hyvin onnistui, sanoo Lahden Lyseon lukion salista poistuva Emmi Irri.

Irri kertoo, että eräänä aiheena oli syntyvyyden lasku. Tehtävässä näytettiin videopätkä Ylen Aamusta. Se jäi mieleen, sanoo Irri.

– Keskustelu oli syntyvyydestä, että onko se kriisissä vai ei. Toisessa tehtävässä oli videon pätkä ja sama katkelma romaanista, ja niitä piti vertailla, kertoo Henri Räsänen.

Räsänen kertoo, ettei tilanne jännittänyt häntä eilisillan jälkeen.

– Se oli keskitasoinen. Ei helppo, ei vaikea. Nyt on hyvä fiilis. Tuntui, että meni hyvin.

En jännitä tällaisia tilanteita: se menee hyvin, ja jos ei mene, niin aina voi yrittää uudestaan, sanoo Emmi Irri. Meeri Niinistö / Yle

Koronavirus on puhuttanut myös ylioppilaskokeleita. Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoi viime viikolla Ylen jutussa, miten koronavirukseen on varauduttu kevään ylioppilaskirjoituksissa.

Jos abiturientti sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin ylioppilaskirjoitusten aikana, voi valkolakin saaminen siirtyä keväästä myöhempään ajankohtaan. Virukseen sairastunut tai karanteenissa oleva opiskelija ei voi osallistua ylioppilaskokeeseen.

Henri Räsänen ja Emmi Irri eivät jännittäneet kirjoitussaliin menemistä. Siellä ei olla muiden kanssa tekemisissä, ja keskitytään vain omaan tekemiseen, sanoo Irri.

– Mä en ota siitä hullua stressiä. On puhuttu, että kausi-influenssa on yhtä pahempi. En jaksa siitä stressata, mun mielestä se on mennyt vähän yli, Henri Räsänen sanoo.

Esimerkiksi Lahdessa ja Jyväskylässä kouluissa puhdistetaan tehostetusti pintoja ja wc-tiloja.

Kirjoitukset jatkuvat torstaina äidinkielen kirjoitustaidonkokeella. Viimeiset kokeet pidetään reilun kahden viikon päästä torstaina. Ylioppilastutkintolautakunta on sitoutunut (siirryt toiseen palveluun) luovuttamaan tutkintotulokset viimeistään 15. toukokuuta mennessä.

Lue myös: Ylioppilaskirjoitukset alkavat nyt: tässä 7 aitoa kysymystä menneistä kokeista – kokeile, riittääkö yleistietosi

Kukaan ei vielä tiedä, mitkä arvosanat riittävät korkeakoulupaikkaan – tuhannet opiskelijat pänttäävät nyt varmuuden vuoksi myös pääsykokeisiin