Kotikaranteenin pelko on tyhjentänyt hyllyjä eri puolilla maailmaa – vessapaperista on tullut paikoin niin kysyttyä, että siitä tapellaan

Eri puolilla maailmaa pelko koronaviruksen aiheuttamasta kotikaranteenista on saanut ihmiset hamstraamaan erilaisia kulutus- ja hygieniatarvikkeita ja säilyvää ruokaa.

Monissa kaupoissa vessapaperit, antibakteeriset käsigeelit, tölkkiruoat, pastat, saippuat ja parasetamolit on myyty loppuun.

Saksan Kölnissä sijaitsevassa supermarketissa käsihuuhteita ja saippuoita tarjoava hylly ammottaa tyhjänä 2. maaliskuuta 2020. AOP

Lontoolaisessa Tesco-supermarketissa ihmiset hamstrasivat muun muassa vessapaperia ja peruselintarvikkeita 9. maaliskuuta 2020. AOP

Esimerkiksi Britanniassa joissain supermarketeissa on rajoitettu käsidesin, kuivan pastan ja UHT-maidon myyntiä 5:een kappaleeseen ostajaa kohden.

Britanniassa viranomaiset kehottivat viime viikolla brittejä varautumaan mahdolliseen usean viikon kotikaranteeniin. Tämä on johtanut paikoin ylilyönteihin ja ihmiset ovat ostaneet enemmän kuin tarvitsemansa määrän tavaraa.

Myös pääministeri Boris Johnson puuttui peliin maanantaina.

– On erittäin tärkeää, että ihmiset käyttäytyvät vastuuntuntoisesti ja ajattelevat muita, Johnson sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kasvosuojukseen pukeutunut nainen osti ostoskärryllisen vettä Roomassa Italiassa 10. maaliskuuta 2020. EPA

Roomalaiset ryntäsivät täyttämään ruoka- ja tavaravarantojaan sen jälkeen kun maan hallitus ilmoitti laajentavansa karanteenirajoituksia koko maahan 9. maaliskuuta 2020. EPA

Italian Palermossa supermarketin pastahylly on ostettu lähes tyhjäksi 25. helmikuuta 2020. Igor Petyx / EPA

Pohjois-Italiassa ihmiset ovat täyttäneet ostoskärryjään pastalla ja tomaattikastikkeella. Ihmiset ovat hamstranneet myös ruokaa ja hygieniatuotteita. Paikoin kasvosuojukset on myyty loppuun.

– Tämä päivä oli yhtä hulluutta. Tuntuu siltä kuin olisimme Bagdadissa. Emme ehdi täyttää hyllyjä tarpeeksi nopeasti, kuvaili milanolainen, nimettömänä pysyttelevä kauppa-avustaja tilannetta kaupungissa helmikuun lopulla uutistoimisto Reutersille.

Newyorkilainen rautakauppa ilmoitti hengityssuojaimien loppuneen 27. helmikuuta 2020. AOP

Ostoskärryä työntävä mies kävelee tyhjän vessapaperihyllyn ohitse kaupassa Australian Sydneyssä 4. maaliskuuta 2020. Paul Braven / EPA

Vessapaperin kysyntä poikinut ryöstöjä ja tappeluita

Australian suurin supermarkettiketju Woolworths rajoitti viime viikolla vessapapereiden ostomäärää sen jälkeen kun sen myynti kasvoi voimakkaasti viruspaniikin siivittämänä.

Vessapaperihyllyillä on myös tapeltu.

Australian Sydneyssä kaksi naista on kutsuttu oikeuden kuultavaksi sen jälkeen kun he ottivat väkivaltaisesti yhteen vessapaperihyllyllä. Sosiaalisessa mediassa jaetun videon mukaan toinen naisista oli täyttänyt ostoskärryn vessapaperipakkauksilla, eikä halunnut luopua paketeista. Naiset olivat vetäneet toisiaan hiuksista, huitoneet toisiaan ja huutaneet paperipakkausten äärellä.

Hongkongissa jonotettiin hengityssuojaimia 4. helmikuuta 2020. Jonon ensimmäinen kertoi saapuneensa aamukolmelta. AOP

Koronaviruksen takia monissa kaupoissa on ollut vajetta varastoissa. Tämä on johtanut pitkiin jonoihin kauppojen edustoilla. Usein hyllyt on putsattu tyhjiksi vain hetki avaamisen jälkeen.

Esimerkiksi Hongkongissa riisi- ja pastatoimituksissa on ollut aukkoja, ja siivoustarvikkeita ja hygieniatuotteista on ollut pulaa. Vessapaperin suuri kysyntä on herättänyt myös rikollisten mielenkiinnon. Hongkongissa sattui helmikuun puolivälin tienoilla ryöstö, jossa veitsin aseistautuneet miehet varastivat satoja vessapaperirullia.

Sveitsissä käsisaippua on kysyttyä. Kuva Coop-tavaratalosta 29. helmikuuta 2020. AOP

Ylen selvityksen mukaan Suomen päivittäistavarakaupassa ei ole tällä hetkellä voimassa ostorajoituksia ja pieniä kulutuspiikkejä on havaittu vain paikallisesti käsihuuhteiden myynnissä.

Hengityssuojaimilla suojautuneet ihmiset jonottavat kaupassa Kiinan Wuhanissa tammikuun lopulla EPA

