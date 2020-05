Pienten taloyhtiöiden huoltotöitä tehdään talkoilla – syynä raha ja palvelun puute

Raha ei aina selitä sitä, miksi asunto-osakeyhtiöllä ei ole rakennuksen huoltopalvelua. Kiinteistöliitolla ei ole virallista tilastoa, kuinka paljon maassamme on ilman huoltopalvelua olevia kiinteistöjä. Rahan lisäksi pienillä yhtiöillä voi olla myös saatavuusongelmia.

– Neuvontapalveluumme yhteyttä ottavista taloyhtiöistä voi päätellä, että eniten on pieniä yhtiöitä kuten rivitaloja, joissa hoidetaan hommat talkoilla. Voi olla tosi suuria hankaluuksia saada pieneen yhtiöön huoltopalveluja eli palvelun tuottajat eivät ole välttämättä kiinnostuneita pienistä yksiköistä, sanoo Suomen kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli.

Isoilla huoltoyhtiöllä voi olla paljon kohteita, eikä kaikkia voida ottaa asiakkaiksi.

– Isoilla ei välttämättä riitä resurssit kaikkialle. Palveluitahan voidaan ostaa ilman kokonaishuoltoakin eli vaikka pihan liukkauden torjuntaa ja lumen auraamista, jatkaa Seinäjoen Realian isännöitsijä, yksikönjohtaja Pirjo Kulmakorpi.

Taustalla voi olla myös säästöajatus. Kun tehdään kiinteistön ylläpitoon liittyviä toimia talkoilla, säästetään vastikekustannuksissa.

– Pitää muistaa, että yhtiön johdon (hallituksen) täytyy ryhtyä välittömästi toimiin lisävahinkojen estämiseksi vaikka putkirikon sattuessa. Jos kenelläkään ei ole kykyä tai taitoa hoitaa, niin lisävahingot suurenee. Taloyhtiöllä pitää olla varasuunnitelma, minkä toimijan puoleen käännytään, jos tulee putkirikko, muistuttaa Jenni Hupli.

Monet pärjäävät ilman huoltosopimusta

Seinäjoen Hyllykalliolla sijaitseva asunto-osakeyhtiö Nurmon Mäntyrivi on kolmen rivitalon kokonaisuus, joissa on 20 asuntoa. Talot ovat valmistuneet 1974 ja alusta saakka pienemmät ylläpitotyöt on hoidettu talkoilla, eikä ole ostettu ulkopuoliselta huoltoyhtiöltä. Suurilla taloyhtiöillä on huoltosopimukset, mutta ei kaikilla pienemmillä.

– Seinäjoen alueella on arviolta noin puolet sellaisia taloyhtiöitä, joissa ei ole huoltosopimusta, sanoo Pirjo Kulmakorpi.

Hyvin hoidetuissa taloyhtiöissä hommat hoituvat, mutta kaikissa eivät ja huoltohommissa saattaa tulla ongelmia eteen.

– Tämä Mäntyrivi on esimerkillisesti hoidettu ilman huoltoyhtiötä talkoovoimin. Ongelmia saattaa tulla huolloissa, jos taloyhtiölle pitää saada huoltomies, eikä isännöitsijää saada kiinni esimerkiksi ilta-aikaan. Toinen on se, jos ei ole henkilöä, joka hoitaa asioita aktiivisesti, jatkaa Pirjo Kulmakorpi.

Mikäli taloyhtiöllä on sopimus kiinteistöhuollon kanssa, silloin on selkeät toimintatavat ja osaaminen tehdä tarvittavat toimenpiteet.

– Riski on kunkin kyky tehdä talkootoimenpiteitä. Mitä vaativammasta hommasta on kysymys, sen suurempi riski on yhtiön rakennukselle ja ihmiselle itselleen, jos tekee sellaista hommaa, mihin ei ole asianmukaisia työkaluja tai turvavälineitä, muistuttaa Jenni Hupli.

Pekka Halla-aho ja Pirjo Kulmakorpi tuntevat asunto-osakeyhtiöidenylläpitoon liittyvät asiat. Antti Kettumäki / Yle

Pihatöitä tehdään, remontteja ei

Asunto-osakeyhtiö Nurmon Mäntyrivin piha-alueet ovat siistissä kunnossa. Asukkaat hoitavat oman alueensa hyvin ja yleisten alueiden talkoohommiin kysytään ihmisiä mukaan. Toiset ovat innokkaita tarttumaan toimeen.

– Me tehdään pihatyöt, talvella lumityöt ja hoidetaan hiekoitukset. Kaikki hoitavat ainakin oman huoneiston kohdan eli kesällä leikkaavat nurmikon ja talvella lykkivät lumen pois ja sitten on porukka, joiden kanssa lykitään lumet laajemmalta alueelta pois, kertoo puheenjohtaja Pekka Halla-Aho.

Vaikka pieniä hommia tehdään yhdessä, kaikkia ei voida hoitaa ja korjata.

– Viemäritukoksia on ollut, mutta kun on yhteystiedot olemassa, niin saadaan apua nopeastikin paikalle. Vuosien aikana on löytynyt kanavat, joiden kautta saadaan eri ammattihenkilötä korjaamaan kohteet.

Pekka Halla-Ahon mukaan hallituksella on suurempi vastuu seurata, että talkoilla tehdyt hommat onnistuvat riittävän hyvin.

– Liukkauden torjuta on hallituksen vastuulla. Vaikka se on päätetty hoitaa talkoilla, niin sitä täytyy valvoa, että se hoidetaan kunnolla. En näe talkootyössä riskejä, jos kaikki toimii. Mutta jos mukana oleva porukka kutistuu, niin riski kasvaa. Sitten pitää miettiä, otetaanko huoltoyhtiö hoitamaan sitä.

Talkootöissä oltava tarkkana

Talkoiden kannalta on hyvä muistaa, että ne ovat vapaaehtoisia, eikä niihin voi pakottaa. Myös vakuutusten on oltava kunnossa.

–Talkootöissä voi pahimmassa tapauksessa käydä niin, että se jää taloyhtiön vahingoksi. Lähtökohta on se, että kiinteistön omistaja vastaa aina turvallisuudesta, jos ei pysty osoittamaan, että joku muu on menetellyt huolimattomasti, kuten kiinteistön huoltoyritys.

Jenni Hupli muistuttaa, että taloyhtiön vakuutukset on pidettävä kunnossa. Etenkin silloin se on erityisen tarkkaa, jos hommia hoidetaan osakkeen omistajien voimin.

– Ilman muuta taloyhtiön kannattaa olla vakuutusyhtiöön yhteydessä ja selvittää, miten nykyinen vakuutus kattaa talkootyöt ja mitä töitä aiotaan tehdä talkoilla. Asukkaiden kannattaa selvittää myös omat vakuutuksensa, niin ettei tulisi katvealueita niin sanoituista vaarattomiksi koetuista talkootapahtumista.

