Ruotsin hallitukselta erityistoimia koronaviruksen aiheuttamaan taloudelliseen iskuun

Ruotsin elinkeinoelämän keskusjärjestö on esitellyt omat toiveensa siitä, miten hallitus voisi auttaa yrityksiä.

Ruotsin valtiovarainministeri Magdalena Andersson on luvannut, että hallitus tulee tukemaan niin julkista taloutta kuin yksityisiä yrityksiä koronavirusepidemian vuoksi.

– Tarvittavista toimista ei tule puuttumaan rahaa. Ne ovat juuri tällaisia aikoja, joita varten olemme säästäneet, hän sanoi Dagens Industri -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsin julkinen talous on hyvässä kunnossa. Julkisen talouden velka on noin 39 prosenttia bruttokansantuotteesta. Velkaantumisaste on matalin vuoden 1976 jälkeen.

Tänään Andersson kertoi, että hallitus tulee esittämään lisää rahaa terveydenhuoltoon, kunnille ja viranomaisille. Hän ei ottanut vielä kantaa siihen, voidaanko sairastavan omavastuupäivät poistaa tilapäisesti.

Anderssonin mukaan on tärkeää huolehtia yksityisen kulutuksen ylläpitämisestä ja silloin kyseeseen voi tulla myös työmarkkinoita koskevia toimia.

Hallitus tulee tuomaan nopeutetusti esityksen lyhennetyn työajan tuesta yrityksille. Yrityksille maksetaan tukea siitä, että ne eivät irtisano työntekijöitään, vaan lyhentävät työaikaa suhdanteen heikentyessä äkillisesti. Tuki on tilapäisiä vakavia taloudellisia vaikeuksia varten, joita ei ole pystytty ennakoimaan.

Ruotsin elinkeinoelämän keskusjärjestö pitää esitystä hyvänä, mutta se esitteli maanantaina myös muita toimia, joita se haluaisi hallitukselta ruotsalaisille yrityksille koronavirusepidemiatilanteessa.

Se haluaisi esimerkiksi yrityksille mahdollisuuden lykätä työnantajamaksuja, saada valtion myöntämää kriisilainaa ja verottajan tekevän arvonlisävero-oikaisut mahdollisimman nopeasti.

Valtiovarainministeri lupasi katsoa näitäkin keinoja huolellisesti .

Ruotsin hallitus laski jo viime viikolla tämän vuoden talouden kasvuennustetta 0,3 prosenttiyksiköllä koronaviruksen leviämisen takia.

