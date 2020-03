Viron terveysvirasto: Tallinnan sataman lämpökameroista ei olekaan hyötyä koronaviruksen torjunnassa

Lämpökameraan liitetty järjestelmän hälyttää, mikäli matkustajan ruumiinlämpö on yli 38 astetta.

Lämpökameraan liitetty järjestelmän hälyttää, mikäli matkustajan ruumiinlämpö on yli 38 astetta. Siim Lóvi / ERR

Tallinnan sataman kautta Helsingistä saapuvien matkustajien tarkkailu lämpökameroin on lähinnä vain silmänlumetta. Tätä mieltä on Viron terveysviraston poikkeustilayksikön päällikkö Martin Kadai, jonka mukaan toimenpide on tehoton useastakin syystä.

– Ensinnäkin virustartuntaan, ja tämä koskee myös koronavirusta, ei välttämättä liity kuumetta lainkaan. Lisäksi viruksella on itämisaika. Koronaviruksen kantaja voi siis saapua maahan täysin oireettomana, Kadai totesi Viron radion aamulähetyksessä.

Lisäksi kameratarkkailuun ei liity Tallinnassa minkäänlaisia maahantulorajoituksia. Kuumeinenkin matkustaja siis päästetään maahan, mikäli tämä näin toivoo. Ketään ei pakoteta koronavirustestiin eikä mihinkään muuhunkaan.

Lämpökameroiden käyttöönotosta päätti Virossa sosiaali- ja terveysministeri Taneli Kiikin vetämä työryhmä. Martin Kadai pitää lämpökameroita tärkempänä koronavirukseen liittyvää aktiivista tiedotusta. Tietoa on tarjolla myös sataman lämpökamerapisteissä.

Virossa on tähän mennessä todettu 12 koronavirustartuntaa. Yhtäkään niistä ei ole löydetty lämpökameroiden avulla.

