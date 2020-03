Yle Pohjanmaan uusi päällikkö Satu Takala korostaa paikallisten uutisten arvoa: “On tärkeää, että kaikilla on saatavilla uutisia omalta alueeltaan”

Satu Takala on työskennellyt journalismin parissa vuodesta 2000.

Satu Takala on aiemmin työskennellyt muun muassa sanomalehti Ilkan päätoimittajana.

Yle Pohjanmaan päälliköksi on valittu filosofian maisteri Satu Takala.

Takala on työskennellyt toimittajana vuodesta 2000 eri tehtävissä. Muun muassa sanomalehti Ilkan päätoimittajana yli seitsemän vuotta 2012-2019 ja Ilkan ja Pohjalaisen yhteisen toimituksen toimituspäällikkönä sitä ennen.

Tällä hetkellä hän työskentelee Yle Pohjanmaan verkkotuottajana.

Yle Pohjanmaahan kuuluvat toimitukset Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa.

Takala aloittaa päällikkönä 23. maaliskuuta.

Yle Pohjanmaan nykyinen päällikkö Hannele Haanpää-Holappa on irtisanoutunut Ylestä heinäkuun alusta alkaen.

Paikalliset uutiset tärkeitä

Satu Takala ottaa uuden tehtävänsä Ylellä vastaan hyvillä mielin.

Hän sai väistyä sanomalehti Ilkan päätoimittajan tehtävästä Ilkan ja Pohjalaisen yhdistyessä.

– Luulin hetken, että otsassani lukee Ilkka ja mietin jo kokonaan alanvaihtoa ja opiskeluja. Talo vaan vaihtuu, osaamiseni ei ole mihinkään kadonnut.

Yle Pohjanmaan päällikkö on myös toimitustyön journalistinen johtaja. Takalan mukaan suuressa, vahvassa uutistalossa, jossa journalismi on ykkönen, on hyvä tehdä töitä.

Takala nostaa tärkeään asemaan alueelliset, läheltä tulevat uutiset, joita aluetoimituksissa tehdään.

– On tärkeää, että kaikilla ihmisillä on uutisia omalta alueeltaan saatavilla. Yle Pohjanmaan pitää kertoa, mitä tämä iso valtakunnallinen uutinen tarkoittaa täällä kolmen maakunnan alueella. Se on meidän tehtävämme.

Aluetoimitukset tekevät uutisia sekä omalle alueelleen että valtakunnalliseen uutisvirtaan. Takala toteaa, että Yle Pohjanmaa huolehtii siitä, että pohjalaiset ihmiset ja heidän tarinansa näkyvät valtakunnallisesti.

Radion, television ja printtilehdenkin sisällöt siirtyvät koko ajan enemmän nettiin. Samalla niiden kuluttaminen muuttuu.

– Ei voi olettaa, että jokainen on tiettyyn aikaan radion tai television ääressä tai sitten uutinen meni ohi. On lukijan, katsojan ja kuulijan etu, että hänelle tehdyt sisällöt elävät mahdollisimman pitkään netissä ja ne on helppo sieltä löytää.