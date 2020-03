Seela Sella on 40 vuoden ajan valmistellut vainajia hautaamista varten: "Se vie kuolemanpelon ja on suurin palvelus minkä voi tehdä"

Kun näyttelijä Seela Sella astui alkuvuonna yhteen tärkeimmistä rooleistaan, Hitleriksi Tampereen työväenteatterin näytelmässä Hitler ja Blondi, hänellä oli selvä näkemys siitä, miten hän haluaa roolin tehdä.

– Ei nyt voi ihan sanoa että inhimillistyttää, mutta tehdä siitä sellaisen ihmisen että huomaat, että tällaisia ihmisiä on maailma täynnä. Tällä tavalla miettiviä, kärsiviä, alemmuudentuntoisia, niitä on paljon.

Sella toivoo, että näytelmän katsoja oivaltaa jonkin samaistumiskohdan päähenkilön kanssa.

– Että huomataan, että hyväinen aika, noinhan minäkin ajattelen. Ja tajuta se ihmisen vastuu. Ihminen jolla on heikko itsetunto, sitä voidaan pönkittää ulkoa päin. Niinkuin häntä, jolla oli puhumisen taito.

Hautausrenkaassa toimiminen vei kuolemanpelon

Seela Sella kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa miten vapaaehtoistyö juutalaisessa seurakunnassa on vienyt häneltä kuolemanpelon kokonaan. Hän on ollut yli 40 vuotta mukana hautausrenkaassa, joka valmistaa vainajat hautaamista varten.

– Me pestään ruumiita ja pannan arkkuun, se on meidän tehtävä. Se vie kuolemanpelon kokonaan pois, ja se on suurin palvelus, jonka voit tehdä sille vainajalle, ihmiselle, koska et voi odottaa häneltä vastapalvelusta.

Seremoniassa on yleensä mukana aina neljä henkilöä, ja vapaaehtoista työtä tehdään kunnioituksesta vainajaa kohtaan.

– Juutalaisuudessa kaikilla on sama arvostus kuoleman jälkeen. Samanlaiset vaatteet, samanlainen yksinkertainen puuarkku.

Vuosien vapaaehtoistyö hautausrenkaassa on muuttanut Sellan suhtautumista sekä kuolemaan, että kuolleisiin.

– Minulla on ihan suora suhde siihen, eli ei mitään pelkoa. Kun koskettaa sitä vainajaa, ja se on kova ja kylmä, tajuaa että se ihminen ei ole siinä, se ei ole enää se ihminen.

Seela Sellan koko haastattelu Yle Areenassa: