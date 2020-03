Kalevan navetan miljoonaremontti valmistui, uusi kulttuurikeskus avataan Seinäjoella – katso avajaiset suorana kello 17.15

Kalevan navetta Seinäjoen keskustassa on 130-vuotias rakennus. Sillä on kokoa ja näköä – ja värikäs historia.

Nyt 5000-neliöinen 18 metriä korkea rakennus on saanut uuden elämän, kun se on kunnostettu taide- ja kulttuurikeskukseksi. Yrittäjä Petri Pihlajaniemen mukaan peruskorjaus ja remontti on maksanut 6,5 miljoonaa euroa.

Seinäjoen kaupunki on vuokrannut tiloista 70 prosenttia. Lisäksi talossa on lukuisiä yksityisiä toimijoita.

Taide- ja kulttuurikeskuksen avajaisia vietetään puolentoista viikon ajan. Yleisö pääsee tutustumaan uusiin tiloihin ensimmäistä kertaa tänään keskiviikkona alkaen kello 17.

Yle on mukana avajaishulinoissa alkaen kello 17.15. Avajaisia voi seurata Yle Areenassa.

