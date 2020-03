Koronavirus ei pelota pesäpallofaneja – kauden avauspeli pelataan Espanjan Fuengirolassa, vain muutama katsoja on perunut matkansa

Superpesiksen kauden aloitus on tarkoitus pelata reilun kuukauden kuluttua Espanjan Fuengirolassa. Järjestäjät eivät usko koronaviruksen peruvan tapahtumaa. Koronavirus on perunut monia kilpailuja keväältä.

Pesäpallokesä lyödään käyntiin neljättä kertaa Espanjan Aurinkorannikolla 25.-26. huhtikuuta. Fugepesis-tapahtumassa taistelevat miehistä Vimpelin Veto ja Kouvolan Pallonlyöjät ja naisista Lapuan Virkiä ja Porin Pesäkarhut.

Suomesta paikanpäälle on lähdössä katsomaan 300 pesäpallon ystävää. Matkanjärjestäjä Saarikoski Travelsin arvioiden mukaan matkalle osallistujat muodostavat kolmasosan yleisöstä. Kaksi kolmasosaa muodostuu jo alueella asuvista suomalaisista. Suomesta lähtevän matkan myynti päättyi jo tammikuun lopulla ja oli jopa edellisvuotta parempi.

– Lipunmyynti Aurinkorannikolla on alkamassa siellä asuvalle suomalaisyhteisölle, joka on siellä jo valmiina, kertoo Saarikoski Travelsin myynti- ja tuotepäällikkö Juha Saarikoski.

Koronavirus leviää Espanjassa

Koronavirus leviää nopeasti Espanjassa. Eniten tartuntoja on Madridin alueella, lähes puolet koko maan 2 100 tartunnasta. Madridissa päätettiin tiistaina keskeyttää opetus kouluissa ja yliopistoissa kahdeksi viikoksi, kertoo muun muassa El País -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Malagan alueella tartuntoja on 59. Näet tarkemman Espanjan tartuntatilanteen yleisradioyhtiö RTVE:n kartassa. (siirryt toiseen palveluun)

Saarikoski Travels järjestää urheilu- ja vapaa-ajan matkoja. Viime päivinä Juha Saarikosken mukaan työaika on kulunut täysin koronaviruksesta tiedottamiseen. Viruksen leviämistä hän seuraa päivittäin parin tunnin välein.

Viimeisen kuukauden ajan monet urheilutapahtumat ovat järjestetty ilman yleisöä ja peruttu täysin koronaviruksen takia. Esimerkiksi Saksassa jääkiekkosarja DEL:n pudotuspelit jäävät pelaamatta. Sarjajohto seuraa valtiovallan esitystä, jossa kaikki yli 1000 henkilön tapahtumat pitäisi peruuttaa.

Kanadaan suunnitellut jääkiekon naisten MM-kisat perutaan koronavirusuhkan takia, myös kansainvälinen yleisurheiluliitto siirtää yleisurheilun MM-hallikilpailut vuodella eteenpäin.

Myös jalkapallon EM-kisat saattavat siirtyä koronaviruksen vuoksi ensi vuodelle, tai turnaus voidaan joutua pelaamaan tyhjille katsomoille.

Vain muutama peruutus

Pesäpalloliitossa suhtaudutaan koronatilanteeseen rauhallisesti. Tapahtuman järjestelyt etenevät projektipäällikkö Sanna Regwanin mukaan suunnitelmien mukaisesti.

– Me seuraamme tilannetta tarkasti ja meillä on Espanjassa yhteyshenkilöitä ja sieltä saadaan tietoa heidän viranomaisten tekemistä määräyksistä. Ollaan hyvin ajantasalla, Regwan vakuuttaa.

Vaikka koronavirus on saanut monet siirtämään ja perumaan matkojaan, ei tilanne ole vielä näkynyt pesäpalloväessä. Saarikoski Travels on vastaanottanut vain muutamia peruutuksia. Peruutusten vähäinen määrä on jopa yllättänyt Saarikosken.

– Meidän matkalle lähtevällä porukalla on hyvin kirjava ikärakenne. Mukana on myös hieman varttuneempaa väkeä, jotka tähän riskiryhmään kuuluvat ja on täysin ymmärrettävää ja selvää, että heillä on huoli tästä tilanteesta.

Saarikosken mukaan poikkeuksellisen tautitilanteen vuoksi matkatoimisto on tullut vastaan peruutuksien maksuista.

– Lentojen ennakkomaksut ovat sellaisia, joita ei palauteta, mutta me olemme ottaneet käyttöön huojennetut peruutusehdot. Koska Ulkoministeriöllä ei ole olemassa mitään matkusrajoitusta tai kieltoa alueelle, niin menemme normaalien peruutusehtojen mukaisesti, joita olemme keventäneet.

Saarikoski on ollut yhteydessä myös joukkueisiin. He odottavat innolla kauden aloitusta.

– Viimeksi olin yhteydessä Vimpelin Vetoon ja hyvin maltillisesti ovat joukkueet tämän ottaneet. Tällä hetkellä tilanne Andaluciassa on hyvä, Saarikoski kertoo.

