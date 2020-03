Haloset kyllästyivät öljylämmityksen työläyteen ja säiliö kaivettiin ylös – kodin lämpöremonttiin voi nyt saada rahallista avustusta

Vuoden alussa lanseerattuun energia-avustukseen on tehty tähän mennessä 150 hakemusta.

– Me muutimme tähän 28 vuotta sitten. Asuimme aiemmin kerrostalossa, mutta tykkäämme omakotitalosta, koska olemme molemmat maalta kotoisin, kertoo kuopiolainen Eila Halonen kodistaan.

60-luvulla rakennetun omakotitalon seiniä kiertävät humisevat putket, jotka johtavat pattereihin joka huoneeseen.

Eila ja Reino Halosen koti lämpeni ennen öljyllä, mutta ei enää. Puolitoista vuotta sitten kuopiolaiset Haloset hankkiutuivat eroon öljylämmityksestä.

– Halusimme vaihtaa helpompaan iän myötä. Öljylämmityksessä oli paljon työtä: kattilan puhtaanapito oli työlästä, ja piti koko ajan muistella, millon öljyä on viimeksi tilattu.

Avustus on saanut remontoijat liikkeelle

Suomessa arvioidaan olevan vielä 120 000–190 000 öljylämmitteistä omakotitaloa. Hallitusohjelmassa on kuitenkin linjattu, että fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä.

Lämmitysmuodon muuttamiseen voi nyt saada rahallista tukea. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on vuoden alussa ryhtynyt myöntämään avustuksia muutostöihin, jotka parantavat talon energiatehokkuutta.

ARA on saanut energia-avustukseen tähän mennessä noin 150 hakemusta.

– Olemme saaneet avustuksesta paljon yhteydenottoja. Hakemuksia on tullut niin kerros-, rivi- kuin omakotitaloihin, kertoo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylitarkastaja Johanna Heikkilä.

Avustusrahaa on budjetoitu tälle vuodelle yhteensä 20 miljoonaa euroa. Kahtena seuraavana vuonna summa on 40 miljoonaa euroa per vuosi.

Kuopion kaupungin energianeuvoja Mari Turunen. Antti Karhunen / Yle

Energia-avustus on saanut myös pohjoissavolaiset öljylämmittäjät liikkeelle, sanoo Kuopion kaupungin energianeuvoja Mari Turunen.

– Kyselyjä on tullut etenkin nyt vuoden alussa. Avustuksen myötä on tullut selvästi enemmän kysymyksiä siitä, mitä tukia on mahdollista saada ja millaiseen lämmitykseen kannattaisi siirtyä.

Avustuksessa lasketaan, kuinka monta prosenttia talon energiatehokkuus on parantunut muutosten myötä, ja avustussumma määräytyy sen mukana.

Omakotitaloon rahoitusta voi saada 4000–6000 euroa. Öljylämmityksen vaihtoon voi Turusen mukaan hyvin saada täyden tuen.

Ei nuohoojaa eikä putsausta

Halosten kodin öljysäiliö kaivettiin ylös maan alta keväällä 2018. Maan päälle laitettiin ilmavesilämpöpumppu. Se säätää veden lämpötilan automaattisesti ja pitää itse itsensä puhtaana. Nuohoojaa ei enää tarvitse tilata.

– Olemme olleet tosi tyytyväisiä. Ei tarvitse jatkuvasti ravata pannuhuoneessa katsomassa, onko siellä kaikki kohdallaan.

