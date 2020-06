23-vuotias nainen selvisi ulosottokierteestä – nyt hän tekee töitä jopa 85 tuntia viikossa

Tilastokeskuksen mukaan monen työn tekeminen on yleistynyt kymmenen vuoden sisällä.

Kello on aamulla vähän vähän vaille viisi. 23-vuotias kotkalainen Carol Petrauskas aloittaa työt paikallisessa leipomossa, jossa on töissä iltapäivälle puoli kahteen saakka. Sen jälkeen hän usein suuntaa Royal Beauty Pie -kauneushoitolaan, jossa hän tekee asiakkaille ripsienpidennyksiä. Illaksi Petrauskas menee vielä töihin hampurilaisravintola McDonald’siin.

Viikossa tunteja eri töistä hänelle kertyy keskimäärin noin 60, enimmillään jopa 85. Petrauskas on tehnyt töitä tämän verran jo kahden vuoden ajan.

– McDonald’s-vuoron jälkeen minulla on viisi tuntia välissä, kunnes menen taas Kotkan Leipään aamuvuoroon. Onneksi olen hyväuninen eli saan kyllä unta heti. Olen siis aamusta iltaan töissä.

Ennen nykyisiä työpaikkojaan hän työskenteli kaupassa, baarimikkona ja puhelinmyyjänä.

Carol Petrauskas työskentelee Kotkan Leipä -leipomossa vakituisena ja kokopäiväisenä työntekijänä. Antro Valo / Yle

Kaikki Petrauskaksen työpaikat sijaitsevat Kotkassa Kotkansaarella, joten siirtymäajat paikasta toiseen ovat lyhyitä. Hän vaihtaa nopeasti vaatteet ja suuntaa seuraavaan kohteeseen. Töiden välissä saattaa olla tunnin tai parin tunnin hengähdystauko.

Petrauskas kertoo, ettei hänellä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, mutta töitä hän on tehnyt alaikäisestä saakka.

– Olen työnarkomaani, joka ei osaa olla paikallaan. Olen sitä mieltä, että haudassakin kerkeää levätä.

Carol Petrauskas ei ole ainut montaa työtä tekevä.

Useaa työtä tehty yhä enemmän kymmenen vuoden sisällä

Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela kertoo, että osa-aikatyö on kymmenen vuoden sisällä yleistynyt ja samaan aikaan myös usean eri työn tekeminen. Esimerkiksi vuonna 2019 yli 118 000 suomalaista teki vähintään kahta työtä.

Vuonna 2018 useaa työtä teki 113 000 henkilöä. Jos verrataan vuoteen 2010, silloin luku oli 82 000.

Tänä keväänä luvut laskivat kuukausittain hieman huhti-toukokuussa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija Merja Kauhasen mukaan syinä usean työn tekemiseen ovat osa-aikatyön kasvu, alityöllisyys, riittämätön tulotaso ja muutokset työajoissa. Myös uuden alan kokeilu ja alan vaihto voivat olla syitä tehdä useampaa työtä.

– Nuoret ja korkeastikoulutetut tekevät enemmän useampia töitä kuin vanhemmat ikäluokat ja heikommin koulutetut. Miehet tekevät useampaa työtä useammin kuin naiset.

Työnantajat tietävät työmäärän

Carol Petrauskas kertoo työnantajien tietävän, että hänellä on monta työpaikkaa. Leipomossa hänellä on vakituisena työntekijänä kiinteä työaika 37,5 tuntia viikossa, mutta McDonald’sin työt sovitellaan muiden töiden mukaan.

– Kun on eri työpaikat, silloin niitä voi tehdä vähilläkin unilla. Ei työnantajia haittaa, vaan tärkeintä on se, että hoidan työni hyvin. Toki joskus leipomossa on kysytty, miten jaksan.

Carol Petrauskas on töissä McDonald'silla, leipomossa sekä kauneushoitolassa. Viikossa tunteja kertyy vähintään 60.

McDonald’sin henkilöstöjohtaja Maarit Latvala kertoo sähköpostitse, että yrityksessä suhtaudutaan myönteisesti työskentelyyn useassa työpaikassa yhtä aikaa. Jotkut työntekijät yhdistävät työn ja opinnot, toiset useamman työn ja osa valitsee päätoimisen työn McDonald’silla.

– Työsopimusten sopimustunnit sovitaan yksilöllisesti jokaiselle työntekijälle ottaen huomioon vaikkapa se, että työntekijä opiskelee tai esimerkiksi tekee muuta työtä päätoimisesti. Tällöin työntekijän käytettävyys McDonald’s-ravintolassa on useimmiten myös rajoitettu ja työtä tehdään sen mukaisesti.

"Kertoo työhullusta kansasta"

Palvelualojen ammattiliitto PAMin neuvontapäällikkö Juha Ojala pitää Carol Petrauskasin tapausta siinä mielessä poikkeuksellisena, että hänellä on tunteja enemmän kuin kokoaikaisella työntekijällä. Koronan myötä työtuntien saaminen useammasta paikasta on muuttunut aikaisempaa epätodennäköisemmäksi.

Ojalan mukaan tyypillinen syy tehdä useaa työtä on se, ettei yhdellä työllä tule toimeen.

– Se kertoo myös työteliäästä, työhullusta kansasta. Halutaan saada elanto työtä tekemällä. Se lisääntyy niin kauan kuin osa-aikatyökin.

Carol Petrauskas laittamassa ystävälleen ripsienpidennyksiä Royal Beauty Pie -liikkeessä Kotkassa. Petrauskas on suorittanut ripsiteknikon koulutuksen. Antro Valo / Yle

Työtunnit voivat myös mennä eri paikoissa päällekkäin, joten toista työtä ei voi tehdä niin paljon kuin haluaisi. Useaa työtä tekevä työntekijä jää myös työaikalaissa väliinputoajaksi.

– Useaa työtä tekevät ovat huonommassa asemassa työaikasuojelun, vapaapäivien ja yleensäkin elämän ja työn järjestämisen kanssa kuin yhtä työtä tekevät. Jos sairastut ja olet yhdessä työssä, ei ole ongelmia. Jos on kaksi työnantajaa ja siinä haetaan sairauslomaa, vaikeaksi menee elämä, sanoo Juha Ojala.

Ihminen saa joka tapauksessa tehdä niin paljon töitä kuin haluaa.

– On siinä sellainen huoli, jos tämä yleistyy. Elämä menee pirstaleiseksi ja hallitsemattomaksi. En näe, että mikään lainsäädäntö voisi kuitenkaan estää ihmistä tekemään työtä tai lepäämään.

Pois ulosottokierteestä

Petrauskas sanoo, ettei hän tienaa yhdestä työstä tarpeeksi, jotta voisi elättää itsensä. Teini-ikäisenä vuosia sitten Petrauskas joutui ulosottokierteeseen, mutta töillään hän selätti rahavaikeudet.

– Se palkitsi, kun pääsin irti ulosottokierteestä. Aikaisemmin ahdisti, että jokaisesta palkasta ulosmitattiin suurin osa. Mitään ei jäänyt käteen. On hyvä fiilis, kun nyt jää rahaa säästöön.

Työnteolla Petrauskas on rahoittanut esimerkiksi matkojaan. Viime vuonna hän kävi Barcelonassa formula-matkalla. Nyt hän säästää omistusasuntoon.

Peruskoulun käynyt Carol Petrauskas haluaisi tulevaisuudessa opiskella itselleen myös ammatin. Ainakin ensihoitajan työ kiinnostaisi. Antro Valo / Yle

Kaikki työt ovat hänelle yhtä mieluisia, eikä hänellä ole edes työttömyydestä kokemusta.

– Olen aina asennoitunut niin, että haluan saada ja tehdä erilaisia töitä. Olen vain mennyt sisään kauppaan ja sanonut, että haluan tänne töihin. Sen jälkeen olen käyttänyt samaa tekniikkaa, että menen ovesta sisälle ja esittelen itseni.

Välillä tulee toki päiviä, jolloin jaksaminen on koetuksella.

– Silloin tulee mieleen, että kauanko tätä jaksaa. Monen työn tekeminen vaatii vahvaa luonnetta. Pidän kuitenkin töiden tekemisestä. Olen perinyt sen piirteen isältäni, joka tekee paljon töitä.

Petrauskas ei ole miettinyt vähentävänsä työntekoa. Päinvastoin – juhannuksena hän otti vielä kolmen arkityön lisäksi viikonloppuvuoroja kaupasta, jossa hän oli ollut aikaisemmin töissä.

– Pääsin jo kuudelta illalla, niin ei se ollut edes paha. Olen antanut itselleni luvan jättää töitä jossain vaiheessa pois. Tulevaisuudessa voisin olla esimerkiksi ensihoitaja.

