Suosittu sriracha-kastike katosi kaupoista, mutta syy ei ole hamstraamisessa

Kastikkeessa on havaittu sulfiitteja. Tullin mukaan ei ole tietoa, ovatko ne aina kuuluneet reseptiin vai tulleet vasta hiljan.

Suosittu tulinen Huy Fong sirarcha -kastike on hävinnyt useiden suomalaisten kauppojen hyllyiltä.

Tuotteen katoaminen ei kuitenkaan liity hamstraamiseen eikä siihen, että kastikepullot olisivat alkaneet räjähdellä käymisen takia, kuten sosiaalisessa mediassa on spekuloitu.

Syy tuotteen häviämiseen on todellisuudessa vähemmän dramaattinen: kastikkeen maahantuonti on lopetettu, sillä se sisältää säilöntäainetta, joka on kielletty maustekastikkeissa.

Tullissa sriracha-maustekastikkeiden lisäainekoostumus selvisi elintarvikevalvonnassa. Tullilaboratorioon näytteeksi tulleet pullot ohjattiin riskinarvioinnin perusteella sulfiittianalyysiin, jossa selvisi, että ne sisältävät merkitsevän määrän sulfiitteja.

– Meillä ei ole tietoa, onko sulfiitit kuuluneet tuotteen reseptiin aina vai vasta hetken aikaa, kertoo Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Tullissa ei myöskään ole täyttä varmuutta siitä, miksi sulfiittien käyttöä on rajoitettu.

– Sulfiitit voivat aiheuttaa allergiaa, mikä saattaa vaikuttaa käytön rajoituksiin.

Sriracha on uusi ketsuppi

Huy Fong sriracha on alkuperäinen ja tunnetuin sriracha-kastike, ja se on ollut hyvin suosittu myös Suomessa. Sen takana on vietnamilainen David Tran, joka pakeni Vietnamin sodan jälkeen Yhdysvaltoihin.

Sirarcha-kastike sisältää muun muassa chiliä, valkosipulia, etikkaa, suolaa ja sokeria.

Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä uskoo, että srirachan suosiota selittää sen monipuolisuus sekä chilin käytön yleistyminen.

– Chili on tullut vahvasti myös suomalaiseen makumaailmaan, ja sriracha on kuin ketsuppi, sitä voi laittaa kaikkeen.

Viime vuosikymmenen alussa kukkokastiketta löytyi Suomesta lähinnä etnisistä ruokakaupoista, mutta hiljalleen se levisi myös perusmarketteihin.

Enää Huy Fongia ei kuitenkaan saa S- ja K-ryhmän kaupoista. Lidlin vakituiseen tuotevalikoimaan kastike ei ole kuulunut, vaikkakin välillä sitä on ollut pieniä eriä myynnissä.

