Koronavirukselle altistuneiden jäljittäminen on työlästä salapoliisityötä – osa vanhemmista ja ovela virus eivät helpota operaatiota

TAYSin infektio-osaston osastonylilääkäri Jaana Syrjänen: Olemme oppineet paljon viruksesta. Se on ovela.

Altistuneiden tavoittamista on viivästyttänyt se, että kaikkien vanhempien antamat yhteystiedot eivät ole ajantasaisia. Infektiolääkäri kertoo, miten taitavasta viruksesta on kyse.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on tullut viime päivinä niin paljon altistuneita, että heidän tavoittelemisensa on käynyt työlääksi.

Jos joku saa Suomessa koronavirustartunnan, selvitetään kaikki, ketkä hänen kanssaan ovat olleet tekemisissä. Nämä altistuneet määrätään karanteeniin. Altistumisesta kerrotaan puhelinsoitolla.

Nyt altistuneita on niin paljon, että herää kysymys, kauanko voimavarat riittävät kaikkien karanteeniin määrättävien selvittelyyn.

TAYSin infektio-osaston osastonylilääkäri Jaana Syrjänen kertoi keskiviikkona tilanteesta. Hänen mukaansa selvittely on salapoliisityötä.

– Tässä on tehty pitkää päivää ja sen takia tiedotamme asioista vain kerran päivässä, että meillä on työrauha.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yhdistänyt selvittelyssä voimansa Kangasalan kaupungin kanssa, koska kaupungissa on todettu kaksi tartuntaa. Lisäksi sairaalan hygieniahoitajat ovat auttaneet soittamisessa.

Taudin pysäyttämistä vaikeuttaa myös se, että sairastuneet ovat olleet vähäoireisia tai oireettomia. Infektiolääkäri uskoo, että tästä syystä tauti on levinnyt maailmalla niin laajalle.

– Tämä on taitava virus, se tekee lievän taudin niille, jotka liikkuvat ja harrastavat paljon.

Näin virus ehtii levitä nopeasti, koska sairastuneet eivät tunne olevansa sairaita. Riskiryhmään kuuluville vanhuksille virus voi olla vakava, jos he saavat työikäisiltä tai nuorilta tartunnan.

– Oma näkemykseni on, että jonkinlainen epidemia Suomeen tulee.

Kaikki yhteystiedot eivät ole ajan tasalla

Pirkanmaalla altistuneita on suuria määriä.

Ensin noin 500 oppilaan Pitkäjärven koulu suljettiin Kangasalla sunnuntaina, kun koulun opettajalla todettiin koronavirustartunta. Koulu suljettiin ja noin 90 lasta määrättiin karanteeniin kahdeksi viikoksi.

Heti perään samassa kaupungissa todettiin toinen tapaus. Rippikoulutapaamisessa olleet nuoret, isoset ja työntekijät asetettiin karanteeniin Kangasalla. Mukana oli noin 90 nuorta, isosia, pappi ja nuorisotyön ohjaaja. Sairaanhoitopiiri pyysi seurakunnalta listaa, ketkä ovat tilaisuudessa. Sen jälkeen alkoi soittelu.

TAYSin infektiolääkäri Jaana Syrjänen tekee pitkää päivää koronaviruksen takia. Petra Ketonen / Yle

Lähes kaikki tilaisuuteen osallistuneet henkilöt on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Muutamaa henkilöä ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu puhelimitse tiistain aikana.

Urakkaa on viivästyttänyt se, että joissakin tapauksissa puheluihin ei vastata tai oppilaan tuoreita yhteystietoja ei ole löytynyt koululta. Yhteystietojen antaminen kouluun on vanhemman vastuulla. Vanhempien olisi Syrjäsen mukaan tärkeää tarkistaa, että yhteystiedot ovat oikein.

– Ei ole järkevää ajankäyttöä, jos me ryhdymme selvittämään sairaalassa yhteystietoja, Syrjänen sanoo.

Epidemian alkaessa ei enää jäljitetä ihmisiä

Karanteenin tarkoitus on viivästyttää epidemiaa. Pirkanmaalla on kahdeksan tartuntaa, eikä vielä epidemiaa. Mitä enemmän tartuntoja tulee, sitä vaikeampi jäljitystä on tehty.

– Kun alkaa olla epidemia, emme tee enää jäljitystyötä. Tukholmassa tilanne on jo erilainen. Laivat kulkee. Voi miettiä, mikä tulevaisuus on, Syrjänen sanoo.

Epidemian tultua sairaala alkaa keskittyä tutkimaan, ettei sairaalan tulevilla tai hoitajilla ole koronavirustartuntaa.

Ruotsissa strategia on jo erilainen.

Samaa kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiistaina. THL:llä ei ole myöskään tarkkaa vastausta siihen, missä vaiheessa koronavirustartunnalle mahdollisesti altistuneita ei enää Suomessa selvitetä.

– Tämänhetkisessä tilanteessa me löydämme vielä tapauksia ja pyrimme rajaamaan tartuntaketjuja. Se on selvää, että jos tilanne etenee epidemiaksi, niin silloin ei voida kaikkia altistuneita samalla intensiteetillä määrittää, sanoi johtava asiantuntija Jussi Sane.

–Jos tartuntoja löytyy niin, että emme pysty enää linkkaamaan niitä mihinkään ja useampia tartuntoja tulee eteen, niin siinä tilanteessa aletaan puhua epidemiasta, Sane sanoi.

Rippikoulussa ja koulussa paljon altistuneita

Tuorein Kangasalan karanteeni johtuu siitä, että rippikoulutapaamisessa oli mukana lauantaina Pitkäjärven koulun oppilas, jolla vahvistettiin olevan tartunta keskiviikkona. Tämä tartunta liittyy opettajan tartuntaan. Oppilas on kotona eristyksissä ja hyväkuntoinen. Hän oli rippikoulutapaamisessa käytännössä oireeton.

Pitkäjärven koulu suljettiin sunnuntaina ja tapaaminen oli lauantaina. Nuorella ei voinut olla tietoa tulevasta karanteenista ja opettajan sairastumisesta. Nuori on ollut karanteenissa sunnuntaista alkaen.

Rippikoulutapaamisen jälkeen karanteeni laajeni koskemaan myös osaa toisen yläkoulun eli Pikkolan koulun oppilaista. Kangasalan kaupungissa on kaksi yläkoulua ja kaksi yhtenäiskoulua, jossa on yläkoululaisia.

Tartuntoja on ollut Pirkanmaalla myös Tampereen yliopistossa, jossa todettiin kaksi tartuntaa.

Pääosa altistuneista on rakennetun ympäristön tiedekunnan opiskelijoita Hervannan kampukselta. Heitä on alle 20, ja heidät on laitettu karanteeniin.

Sairaanhoitopiiri korostaa, että hengitystieinfektio-oireisen ei pidä mennä kouluun tai töihin. Täällä on tarkempia ohjeita (siirryt toiseen palveluun), miten toimia jos epäilee sairastuneensa.

Koronavirustartunnassa on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta.

Ilman altistusta yksittäisen henkilön riski sairastua koronavirukseen on Pirkanmaalla edelleen pieni. Tartuntaa epäilevät voivat soittaa kaikista Pirkanmaan kunnista ympäri vuorokauden sairaanhoitopiirin numeroon 03 311 65333.

Lue lisää:

Yläkoululainen nuori sairastui: Nuorisotilaa puhdistetaan, rippikoulutapaamisessa olleet lähes sata nuorta karanteeniin Kangasalla

Merja Lehtonen joutui sulkemaan koko koulun, Jouni Perttula kertomaan, että ulkomaille ei saa nyt mennä – näin koronavirus muutti arjen

Koronaviruksen sulkeman koulun vanhemmat miettivät nyt, voiko töihin mennä – äidin mukaan teinin ensireaktio kertoo, ettei paniikkia ole

Kangasalla keskeytetään opetus 500 oppilaan koulussa koronaviruksen vuoksi, 90 oppilasta altistunut

THL:n tilanneryhmä tavoittelee koronavirustartunnalle altistuneita – vielä ei tiedetä, kuinka kauan tavoittelua kannattaa jatkaa