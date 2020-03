Suomen isoimman vientisataman kontit jäivät jumiin Kiinaan: "Tästä keväästä tulee katastrofaalinen"

Haminan-Kotkan satama on Suomen suurin vientisatama.

Haminan-Kotkan satama on Suomen suurin vientisatama. Pyry Sarkiola / Yle

Koronaviruksen vaikutukset ovat alkaneet näkyä Suomen suurimmassa vientisatamassa.

Haminan–Kotkan satamalla on ollut vaikeuksia saada tyhjiä kontteja, koska ne ovat jumiutuneet Kiinaan.

Kiinan edustalla on tällä hetkellä konttilaivoja, jotka eivät ole päässeet rantautumaan Kiinaan, eikä kontteja ole tyhjennetty.

Kiinalla on erittäin merkittävä osuus maailman konttiliikenteessä. Kiinaan kuljetetaan ja sieltä tuodaan tavaraa ympäri maailmaa. Nyt tehtaita on suljettu, ja tavaravirta on tyrehtynyt.

Tämä tarkoittaa sitä, että laivavarustamot vähentävät vuorojaan Aasiaan.

– Tiedossa on, että lähiviikkoina kapasiteettivaje tulee olemaan kymmeniä prosentteja. Mahdollisesti jopa puolet Euroopasta Kiinaan suuntautuvista laivoista ei lähde ollenkaan, Haminan–Kotkan sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski sanoo.

Myös Helsingin satamasta arvioidaan, että liikennemäärät vähenevät. Vielä ei kuitenkaan osata sanoa sitä, kuinka iso osa menee koronaviruksen piikkiin, koska talous yleensä on sakannut alkuvuoden aikana.

Konttipulaa ei näy ainakaan vielä Vuosaaren satamassa, jonne Helsingin konttiliikenne on keskittynyt.

Työtaistelut sekoittivat liikenteen

Toimitusjohtaja Kimmo Naskin mukaan Haminan–Kotkan satamassa kontit ovat riittäneet vielä toistaiseksi, mutta tilanne muuttuu huonommaksi päivä päivältä.

– Kiinassa seisoo vuoria tyhjiä kontteja, mutta niitä ei saada tänne. Kun etäisyys Euroopan ja Aasian välillä on pitkä, viive on monia viikkoja.

Tavaran vienti myös Suomesta Kiinaan vähenee, koska Kiina ei osta tavaraa.

"Tästä keväästä tulee katastrofaalinen", ennakoi satamajohtaja Kimmo Naski. Antro Valo / Yle

Alkuvuodesta sataman toiminta kärsi metsäteollisuuden lakkojen takia. Esimerkiksi paperin ja sellun vienti ulkomaille väheni tammi-helmikuun aikana noin 25 prosenttia.

Kun tavaravirta taas alkoi lakkojen jälkeen, koronaviruksen vaikutukset näkyivät entistä selvemmin.

Koronaviruksen kokonaisvaikutuksia sataman toimintaan on Naskin mukaan vielä vaikea arvioida. Hän sanoo, että ne selviävät vasta myöhemmin.

Vielä on arvoitus, miten virus vaikuttaa esimerkiksi maailmantalouteen. Jos ihmisten luottamus talouteen heikkenee, myös ostoinnokkuus vähenee.

– Nyt ovat ensimmäiset vaikutukset näkyvissä. Miten paha siitä todella tulee, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa tästä keväästä tulee katastrofaalinen, Naski sanoo.

