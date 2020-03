Äärimmäisen uhanalainen balinkottarainen sai ensimmäisen kerran poikasen Korkeasaaressa – luonnossa lintuja elää alle sata

Äärimmäisen uhanalaiset balinkottaraiset ovat saaneet ensimmäisen kerran poikasen Korkeasaaressa. Eläintarhan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan, että lajin luonnonkanta on edelleen alle sata lintua.

Korkeasaareen balinkottaraisia saapui viime kesänä. Eläintarhojen suojeluohjelmaan kuuluvien Korkeasaaren koiraslintujen kaveriksi saapui naaras, joka on entinen lemmikkilintu. Kun naaras oli valinnut puolisonsa, pari siirrettiin omaan lisääntymistarhaan.

Haudonta alkoi tammikuussa ja kolme poikasta kuoriutui kuun lopussa. Poikasia oli alun perin kolme, mutta kaksi niistä menehtyi muutaman päivän ikäisinä.

– Iloksemme tämä pari on pärjännyt hyvin vanhempina ja nyt uskallamme toivoa lisääkin poikueita. Käsinkasvatetulla naaraalla ei ole ollut emon mallia, joten tämä on vaatinut siltä opettelua, sanoo Korkeasaaren trooppisista lajeista vastaava kuraattori Ville Vepsäläinen tiedotteessa.

Vähimmillään balinkottaraisia on elänyt kotiseudullaan Balilla vain muutamia yksilöitä vuonna 2001, mutta laji on selvinnyt luontoonpalautusten ansiosta. Eläintarhojen suojeluohjelmassa on mukana noin tuhat balinkottaraista. Lajia kasvatetaan tarhaoloissa, jotta luonnonkantaa voidaan vahvistaa palautuksin.

Balinkottarainen kuuluu aasialaisiin laululintuihin.