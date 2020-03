Kaupat nitistävät ruokahävikkiä punalappualennuksilla – Myös menekin ennustaminen vähentää ruuan päätymistä roskiin

Ruokakaupat ovat onnistuneet pienentämään merkittävästi ruokahävikkiä viime vuosina.

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Osuuskauppa KPO:n Prismoissa, S-marketeissa ja Saleissa hävikki on vähentynyt viimeisten neljän vuoden aikana 17 prosenttia. Kokkolan K-Supermarketissa poisheittohävikki on laskenut 15 prosenttia viime vuonna. Halpa-Hallin Kokkolan myymässä vähennys on 7 prosenttia.

Vanhentuvien elintarvikkeiden alennukset ovat yksi merkittävimpiä keinoja ruokahävikin nitistämiseen. Tulosta on saatu myös menekkiä ennustavalla tilaamisella, kerrotaan ruokakaupoista. Myös tuotteiden oikea-aikaisella alentamisella on merkitystä.

Osuuskauppa KPO:lla viimeisen tunnin tupla-aleella on ollut iso vaikutus hävikin pienentymiseen. Isolla alennuksessa myydään tuotteita, joiden päiväys on menossa umpeen.

Lisäksi lähes jokainen suurempi ruokakauppa antaa ruokaa myös hyväntekeväisyyteen esimerkiksi työttömille.

Vihanneksia ja leipää eniten roskiin

Kokkolan K-Supermarketin kauppias Rami Appelgren arvioi, että hävikki vie puolitoista prosenttia liikevaihdosta.

– Ruoka menee roskiin vuodessa noin 1 000 kiloa. Viisi vuotta sitten määrä oli isompi.

K-Supermarket myy ruokaa alella silloin, kun parasta ennen -päivä on lähestymässä.

– Meillä ei ole ilta-alemyyntiä eli esimerkiksi 60 prosentin alennuksia tiettyyn aikaan. Sitä ei nähdä markkinointikeinona.

Eniten hävikkiä syntyy hedelmä- ja vihannestuotteissa sekä leivässä. Siihen on selkeä selitys, kertoo kauppias.

– Hedelmä- ja vihannesosastolla hävikin hallinta on hieman silmämääräistä. Ja tuoretuotteissa pilaantumista tulee aina jonkin verran.

Leivän hävikki kasvanut, paistopiste yksi syy

Kauppias Appelgren arvioi, että leivän hävikki on suurempaa kuin kymmenen vuotta sitten. Paistopiste on iso tekijä. Myös laaja leipävalikoima vaikuttaa.

– Joka päivä myydään tuoretta leipää ja edellispäivän tuotteet menevät aamulla roskiin tai hyväntekeväisyyteen.

Useat kaupat lahjoittavat ruokaa, muun muassa työttömille ja vähävaraisille. Esimerkiksi K-Supermarket lahjoittaa eteenpäin moninkertaisesti enemmän kuin mitä ruokaa päätyy roskiin

– Tuohan se kustannussäästöjä, mutta enemmän se lämmittää mieltä, Appelgren sanoo.

Koko maassa kauppojen osuus elintarvikeketjussa syntyvästä ruokahävikistä on noin 18 %, kertoo Hävikkiruokaviikkoa vuosittain järjestävä Kuluttaja-media.