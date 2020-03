Poliisi löysi lähes 200 kuollutta nautaa, noin 30 huonokuntoista eläintä piti lopettaa

Poliisin mukaan tapauksessa on toimittu useilla eri tavoilla eläinsuojelusäännösten vastaisesti.

Maatilalla on ollut noin 250 nautaa, joista valtaosa löydettiin tapahtumapaikalta kuolleina.

Lapin poliisi on kertonut lisätietoja runsas viikko sitten paljastuneesta, epäillystä törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Tapahtumapaikkana on ollut Itä-Lapissa sijaitseva maatila, jossa tuotantoeläimenä on ollut nautoja.

Maatilalla on ollut noin 250 eri ikäistä nautaa, joista valtaosa löydettiin tapahtumapaikalta kuolleina. Maatilalta löydettiin myös eläviä huonokuntoisia nautoja noin 30. Nämä naudat poliisi ja eläinlääkärit lopetettivat välittömästi.

Kuolleita eläimiä ei oltu hävitetty oikein

Poliisin mukaan tapauksessa on toimittu useilla eri tavoilla eläinsuojelusäännösten vastaisesti, jonka perusteella asiaa tutkintaa törkeänä eläinsuojelurikoksena. Lisäksi selvitetään muun muassa sivutuotesäädöksien rikkomisia, koska tilalla kuolleita nautoja ei oltu hävitetty säädösten mukaisesti. Tässä tapauksessa viranomaiset hävittivät naudat eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Lapin poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa.