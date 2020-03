Koronavirus vaikuttaa hotelli- ja ravintola-alaan: kansainväliset asiakkaat peruvat varauksia, Forenom vuokraa huoneita työtiloiksi karanteeniin joutuneille

Majoituspalvelu Forenom on vuokrannut majoitustiloja pääkaupunkiseudulla yritysten työtiloiksi karanteeniin joutuneille.

Koronavirus on vaikuttanut erityisesti ulkomaisten asiakkaiden vähenemiseen pääkaupunkiseudun hotelleissa ja ravintoloissa. Asian vahvistavat Ylelle useat hotelliyritykset sekä alan ammattijärjestö Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa.

Majoitusvarauksia on peruttu ja uusien varauksien määrät ovat pienempiä kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

– Valitettavasti tilanne on vaikuttanut koko markkinaan, myös meihin. Kansainvälisiä kokouksia on peruuntunut maalis-huhtikuulle ja muutamia jopa kesäkuulle, sanoo toimitusjohtaja Inari Lehtinen Clarion Hotel Helsingistä.

Hotelleista kerrotaan, että ensimmäiset peruuntumiset tulivat heti Kiinan asettamien matkustuskieltojen jälkeen. Koronatartuntojen määrän kasvaessa muutokset näkyvät nyt myös muiden maiden työmatkailussa.

– Muutamien viime viikkojen aikana on tullut huonommin varauksia, myöntää markkinointipäällikkö Minna Eliasson SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Muutos näkyy enemmän kansainvälisten asiakkaiden yöpymisvarauksissa, ei niinkään suomalaisten varauksissa.

MaRan mukaan toistaiseksi ulkomaisten peruutuksia on osin voitu korvata kotimaan matkailulla, mutta pidemmällä aikavälillä tilanteen epävarmuus heijastuu koko alaan.

– Pahintahan tässä tilanteessa on se, kun emme tiedä, kuinka pitkä tämä kestää. Taloudelliset vaikutukset ovat jo nyt negatiiviset. Negatiivisuus vain kertautuu, jos ihmiset lopettavat liikkumisen ja kuluttamisen, ravintoloissa, konserteissa ja muissa tilaisuuksissa käymisen, sanoo toimitusjohtaja Timo Lappi MaRa:sta.

Kalustettuja asuntoja yritysten karanteeni- ja työtiloiksi

Kansainväliset yritykset ovat antaneet ohjeistuksia, jopa matkustuskieltoja ja monissa yrityksissä on lisätty myös etätyötä. Majoituspalvelu Forenomilla huonevaraustenperuuntumisia ja vähentymisiä on ollut eniten pääkaupunkiseudulla ja Lapissa, lähinnä Rovaniemellä.

Forenom tarjoaa esimerkiksi pidempiaikaista majoitusta ulkomaisille työntekijöille.

– Peruutuksia on tullut. Yritysmatkustamisessa olemme noin kymmenen prosenttia pienemmissä luvuissa kuin vuosi sitten, sanoo Majoituspalvelu Forenomin toimitusjohtaja Johannes Kangas.

Forenom on vuokrannut joitakin omia majoitustiloja pääkaupunkiseudulla yritysten työtiloiksi karanteeniin joutuneille. Kankaan mukaan tartuntavaarat pienenevät, kun kalustetuissa asunnossa ei vieraile muita työntekijöitä eikä ole perheenjäseniä paikalla.

– He eivät välttämättä ole tartunnan saaneita, vaan ihminen on varmuuden vuoksi suojassa, ettei tartuta muita ihmisiä. Tämä on todella tärkeää, jotta pystytään estämään epidemian leviäminen, Kangas kertoo.

Koronavirus on vaikuttanut yrityksissä myös lisäsiivouksen tarpeeseen.

