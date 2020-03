Espanja yrittää padota tartuntoja, Madridissa koulut ja päiväkodit suljettu – koronavirus huolettaa myös Aurinkorannikon suomalaisia

Espanjassa on tartuntoja jo yli 2 000. Virukseen on kuollut 54 ihmistä.

Italiasta Espanjaan saapuvat suorat lennot on toistaiseksi peruttu, pahimpien tartunta-alueiden Madridin ja Baskimaan kouluja suljettu, suuret yleisötapahtumat peruttu ja urheilutapahtumia järjestetään ilman yleisöä. Lisäksi hallitus kannustaa etätöihin.

Muun muassa näillä keinoilla koronaviruksen leviämistä yritetään saada kuriin Espanjassa, jossa tartuntojen määrä on lyhyessä ajassa moninkertaistunut.

Madridin koronavirustartuntojen osuus on jo noin puolet kaikista maan tartunnoista. Espanjassa on todettu yli 2 200 tartuntaa. Kuolleita on ollut Madridissa 31 ja koko maassa 54.

Suljettu lastentarha Madridissa 11. maaliskuuta. Emilio Naranjo / EPA

Madridin päiväkotien, koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten sulkeminen vaikuttaa noin 1,5 miljoonaan lapseen ja nuoreen.

Espanjan terveysministeriön mukaan maan sairaalat ovat valmistautuneet virukseen.

– Myös yksityinen terveydenhuolto on valmiina hoitamaan potilaita, sanoi Fernando Simón terveysministeriöstä keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Simón johtaa terveyshätätiloihin erikoistunutta laitosta Espanjassa.

Tällä hetkellä pääsyä joihinkin sairaaloihin ja vanhainkoteihin rajoitetaan viruksen vuoksi.

Hallitusta syytetään hidastelusta

Virus on aiheuttanut kitkaa myös maan vasemmistohallituksen ja oikeisto-opposition välillä. Oikeisto syyttää pääministeri Pedro Sánchezia hidastelusta viruksentorjunnassa.

Oikeistolaisen kansanpuolueen johtajan Pablo Casadon mukaan ei ollut sattumaa, että Sánchez ilmoitti uusista rajoituksista vasta maanantaina, vasemmistolle tärkeän naistenpäivän suurmielenosoitusten jälkeen.

Maanantaina tartuntojen kerrottiin kaksinkertaistuneen Madridissa yhden vuorokauden aikana.

Mies pyöräilee autiolla kadulla Madridissa 11. maaliskuuta 2020. Juan Carlos Hidalgo / EPA

Sánchez puolustautui oikeiston syytöksiä vastaan toteamalla, että hallitus on koko ajan tehnyt yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa ja noudattanut suosituksia.

Espanjan parlamentin alahuoneen kokoontumiset ovat ainakin tämän viikon jäissä sen jälkeen, kun äärioikeistolaisen Vox-puolueen edustajalla Javier Ortega Smithilla todettiin koronavirus. Keskiviikkona myös kahdella muulla espanjalaispoliitikolla todettiin tartunta.

Pääministeri Sánchez on keskustellut EU-maiden päättäjien kanssa yhteisistä pelisäännöistä koronaviruksen torjumiseksi. Tänään hänen on määrä kertoa mahdollisista uusista toimista viruksen leviämisen estämiseksi.

Sánchez varoitti tiistaina viruksen vaikutuksista Espanjan budjettiin.

Aurinkorannikolla vielä rauhallista

Espanjassa ollaan huolissaan erityisesti viruksen vaikutuksista talouskriisistä hitaasti toipuvan maan talouteen.

Huoli tuntuu myös Espanjan Aurinkorannikolla, jossa suomalaisyrittäjät seuraavat virustilanteen kehittymistä.

– Suuri osa täällä toimivista suomalaisista yrittäjistä palvelee myös suomalaisia turisteja. Turismin mahdolliseen pysähtymiseen on hankala varautua, kertoo Ylelle puhelimitse Fuengirolassa toimivan suomalaisen ostos- ja palvelukeskuksen Centro Finlandian yrittäjä Antti Pekkarinen.

Yrittäjä Antti Pekkarinen. Antti Pekkarinen

Myöhään tiistai-iltana pitämässään tiedotustilaisuudessa pääministeri Sánchez lupasi avustuksia viruksesta aiheutuviin taloudellisiin menetyksiin työssäkäyville vanhemmille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä matkailualalle.

Hallituksen mukaan tartunta ja siitä johtuva karanteeni katsotaan työtapaturmasta eikä sairaudesta johtuvaksi. Tämä vähentää käytännössä työnantajien kustannuksia ja takaa hieman korkeammat tuet sairastuneille.

Pekkarinen on pitänyt ongelmana erityisesti epätietoisuutta.

– Emme tiedä, mitkä ovat työnantajan velvollisuudet, työntekijän oikeudet ja kuka kaiken maksaa, Pekkarinen sanoo.

Virus uhkaa turismille tärkeää pääsiäissesonkia

Aurinkorannikolla ja muualla Espanjassa virus on vaarassa vesittää monelle yrittäjälle tärkeän pääsiäissesongin. Suomalaisten suosima Málagan seutu ei ainakaan vielä kuulu pahimpiin tartunta-alueisiin.

Pekkarisen mukaan Aurinkorannikolla tunnelma on rauhallinen, mutta huolissaan olevien ihmisten yhteydenotot ovat lisääntyneet.

– Saamme jatkuvasti yhteydenottoja koronavirukseen liittyen. Ihmiset ovat myös peruneet matkoja, vaikka ainakaan vielä ei puhuta valtavasta peruutusaallosta.

Tyhjä luokkahuone Rufino Blancon koulussa Madridissa 11. maaliskuuta. Paco Campos / EPA

Espanjassa pelätään Italian kaltaisia toimia

Vielä viime viikolla Espanjassa seurattiin Italian rajuja keinoja viruksen torjumiseksi. Samanlaista karanteenia moni pelkää nyt myös Espanjassa.

Madridin aluehallinnon odotetaan ilmoittavan tänään hätäsuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on kaksinkertaistaa sairaalapaikat viruksen vuoksi.

Kaupungin metro desinfioidaan päivittäin viruksen vuoksi. Pääkaupungissa virus on saanut ihmiset myös hamstraamaan ruokaa, ja supermarkettien eteen on muodostunut jonoja.

Barcelonassa ei ole toistaiseksi nähty samanlaisia ruuhkia. Hengityssuojaimet ja käsidesinfiointiaineet ovat monesta espanjalaisapteekeista olleet loppu jo viikkoja, ja niihin on jonotuslista.

Keskiviikkona Igualadan kaupungissa Kataloniassa suljettiin kouluja nopeasti levinneen viruksen takia. Koko Espanjassa tartunnan saaneista keskiviikkoiltaan mennessä parantuneita oli 138.

Elokuvatuottaja on huolissaan ensi-iltansa puolesta

Barcelonalaiselle elokuvatuottajalle Valerie Delpierrelle koronavirusuhka ei olisi voinut tulla pahempaan aikaan.

Espanjassa ja muualla Euroopassa järjestetään keväällä monia elokuvafestivaaleja, joilla Delpierren uusin elokuva oli tarkoitus esitellä.

Málagan elokuvajuhlat, jotka kuuluvat Espanjan tärkeimpiin, päätettiin tiistaina siirtää. Festivaalien oli määrä alkaa sunnuntaina.

– Taloudelliset menetykset tuntuvat pelkästään jo siksi, että jouduimme perumaan työryhmän matkan festivaaleille. Nyt mietimme, pitääkö toukokuista ensi-iltaa siirtää, Delpierre harmittelee.

Elokuvatuottaja Valerie Delpierre. Antonio Perez Molero

Delpierre pelkää myös elokuvateattereiden mahdollista sulkemista Italian tapaan. Hänen mukaansa elokuva-ala laskee nyt sen varaan, että tilanne on kahdessa kuukaudessa normalisoitunut.

– Virus vaikuttaa tuleviin kuvauksiin, mainostajiin, henkilökuntaan ja oikeastaan melkein kaikkeen. Lisäksi se voi aiheuttaa vinouman kilpailutilanteessa, jos monien elokuvien julkistamista siirretään.

Ohjaajalla on kolme lasta, ja hän on huolissaan myös mahdollisista koulujen sulkemisista.

– Lastenhoidon järjestäminen mietityttää, jos Barcelonassa koulut menevät kiinni Madridin tapaan, Delpierre sanoo.

Peruutukset koskevat myös esimerkiksi Valencian perinteisiä Fallas-ilotulitefestivaaleja, ja myös musiikkifestivaaleja on peruttu.

