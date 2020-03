Koronaviruksen säikyttämät ihmiset tekevät etätöitä – taksikyydit ovat vähentyneet vuoden takaisesta kymmenillä prosenteilla

Pääkaupunkiseudulla kyytejä on taksiyritysten mukaan vähentänyt myös lumeton talvi.

Taksikyytien kysyntä on pääkaupunkiseudulla toimivien taksiyritysten mukaan romahtanut rajusti.

Muun muassa Kovanen tuotemerkillä toimiva Cabonline Oy:n toimitusjohtaja Kati Rajala arvioi, että kyydeissä on pudotusta vuoden takaiseen verrattuna peräti 30–40 prosenttia. Koronavirusuhan vaikutus taksikyyteihin on toimitusjohtaja Rajalan mukaan suuri.

– Näppituntumalla koronan vaikutus on ollut 10–20 prosenttia, arvioi Cabonline Oy:n toimitusjohtaja Rajala.

Taksi Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Jari Kantosen mukaan koronan vaikutusta on vaikea eritellä, mutta lasku on ollut hänenkin mukaansa viime aikoina jyrkkä. Lähes 1 300 auton kyydinvälitystä hoitavan Taksi Helsingin kyydeissä on laskua vuoden takaiseen verrattuna jopa kolmannes.

– Marraskuu oli hyvä, mutta sitten joulukuun puolivälin jälkeen on menty sellaista 20–30 prosentin liukua vuoden takaiseen verrattuna, kertoo toimitusjohtaja Kantonen Taksi Helsinki Oy:stä.

Lähitaksi Oy ei anna kyydeistään tarkkoja lukuja julkisuuteen, mutta toimitusjohtaja Juha Pentikäinen sanoo, että lasku vuoden takaiseen on kymmeniä prosentteja ja kokonaisuudessaan kyse on huomattavasta laskusta.

Koronavirus hiljentää myös Pentikäisen mukaan tällä hetkellä taksialaa selvästi, kun lentoja perutaan ja yritysten kokouksia järjestetään etänä.

– Kyllä se selkeästi näkyy. Yleisen toimeliaisuuden alenema on yksiselitteinen asia. Myös lentoliikenteen voimakas väheneminen näkyy meidän matkustajamäärien alenemana, sanoo Lähitaksin toimitusjohtaja Pentikäinen.

Koronaviruksen lisäksi toimitusjohtajat mainitsevat syiksi kyytien vähenemiseen lumettoman talven ja sen, että pääkaupunkiseudulla on liikenteessä aiempaan verrattuna kaksinkertainen määrä takseja.

Toki niin sanottu taksibarometri kertoo tälläkin kertaa myös talouden suhdanteesta.

– Eikö se viime vuoden viimeinen kvartaali taloudessa ollut hiljaisin seitsemään vuoteen, muistelee Taksi Helsingin toimitusjohtaja Kantonen.

