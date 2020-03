Korona muutti arkea myös ruotsinlaivoilla – ovien kahvoja ja hissinnappeja putsataan nyt ympäri vuorokauden

Ruotsin nopeasti nousseet koronaviruksen tartuntamäärät eivät ole aiheuttaneet erityisiä toimenpiteitä Helsinki-Tukholma-väliä seilaavilla risteilyaluksilla.

Ruotsi nosti koronaviruksen riskiarvion eilen tiistaina korkeimmalle mahdolliselle tasolle, kun Tukholman seudun tartuntojen määrän nousi yli kahdensadan. Risteilyt Suomesta naapurimaahan jatkuvat tähän tietoon kuitenkin normaalisti.

Varustamoiden mukaan koronaviruksen leviämistä on keskitytty laivoilla estämään tietoiskuilla ja tavallistakin huolellisemmalla puunaamisella.

– Oikeastaan vuoden alusta asti on laivoilla jo desinfioitu ja siivottu tehostetusti. Lisäksi siellä on enemmän käsidesiautomaatteja ja matkustajia ohjeistetaan käsien pesuun erilaisilla opasteilla, sanoo viestintäjohtaja Marika Nöjd Tallink Siljalta.

– Käytetään tehokkaampia pesuaineita ja siivoamme käytännössä vuorokauden ympäri. Erityisesti kiinnitetään huomiota kriittisiin paikkoihin kuten ovenkahvoihin, hissinnappeihin ja portaiden kaiteisiin. Lisäksi käytöstä on poistettu käsiä kuivaavat puhaltimet, sanoo Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander.

Oireileva potilas eristettäisiin omaan hyttiin

Varustamot ohjeistavat, ettei sairaana tulisi lähteä mukaan risteilylle lainkaan. Laivoilla on kuitenkin varauduttu myös siihen, miten toimitaan, jos matkustaja saa koronavirukseen liittyviä oireita.

– Tietysti toivotaan, että asiakas tulee siitä nopeasti kertomaan. Jos hänellä on sitten yhteys johonkin epidemia-alueeseen tai koronavirukseen sairastuneeseen henkilöön, niin hänet eristetään loppumatkan ajaksi omaan hyttiin sekä ollaan yhteydessä kohdemaan terveysviranomaiseen ja THL:ään, sanoo Nöjd.

Nöjdin mukaan ollaan valmiita myös selvittämään keitä esimerkiksi potilaan viereisissä hyteissä on matkustanut. Mahdollisiin altistuneisiin ollaan yhteydessä ja pyydetään toimimaan terveysviranomaisen ohjeen mukaisesti.

Ruotsinlaivoilla on tehostettu siivousta vuoden alusta alkaen. Laivojen ollessa maissa niiden siivouksesta huolehtii Sol palvelut. Petteri Juuti / Yle

Varsinaista tartuntaa laivalla ei voi todentaa. Jos sellainen myöhemmin laboratoriotesteissä ilmenee, kyseinen hytti desinfioitaisiin pariin otteeseen vetyperoksidikuivahöyryllä, todetaan Viking Linelta.

Viking Linella on ollut STT:n mukaan muutama tapaus, jossa laivan matkustaja on ilmoittanut sairastumisoireista. Heidät on eristetty hyttiinsä, mutta myöhemmin on käynyt ilmi, ettei matkustajilla ollut koronaviruksen tartuntaa.

Tallink Siljalla ei ole tähän mennessä tarvinnut Tukholman tai Tallinnan reiteillä eristää koronaepäilyjen vuoksi ketään.

Kokonaisia laivoja tuskin päätyy karanteeniin

Diamond Princess-alus joutui Japanin edustalla helmikuun alussa karanteeniin, kun siellä todettiin useita sairastumisia. Täällä seilaavien varustamoiden mukaan vastaavanlaista koko laivan kattavaa karanteenia tuskin nähdään Itämeren laivoilla.

– Tällaisessa reittiliikenteessä tilanne on hyvin erilainen. On vain tuntien kysymys, koska me olemme seuraavassa satamassa, jolloin potilaat voidaan toimittaa hoitoon, toteaa Takolander.

– Meidän vesillä olisi järkevämpää saada sairastunut matkustaja ja hänen kanssaan lähikontaktissa olleet pois sieltä laivalta kotikaranteeniin. Toki kaikki on tietysti mahdollista. Jos viranomainen näin päättäis, niin sitten tietysti toimitaan viranomaisen ohjeen mukaisesti, sanoo puolestaan Nöjd.

Vetyperoksidikuivahöyryllä voidaan desinfioida hytti, jossa on matkustanut esimerkiksi koronaviruksen kantaja. Petteri Juuti / Yle

Kiinalaiset matkailijat ovat jääneet pois risteilyaluksilta lähes kokonaan. Viking Line antoi keskiviikkona tulosvaroituksen, sillä toimintaedellytykset markkinoilla ovat yhtiön mukaan heikentyneet olennaisesti koronaviruksen levinneisyyden vuoksi.

– Ihmiset ovat epävarmoja ja ehkä lykkävät matkojaan. Nimenomaan tällainen huvimatkailu on kärsinyt koronasta, sanoo Takolander.

Tallink Siljan mukaan matkustajamäärissä ei ole vielä nähtävissä suurempaa laskua, sillä talvilomien jälkeinen aika on laivoilla muutenkin yleensä hiljaista. Tallink Siljalla on edelleen voimassa normaalit muutos- ja peruutuskäytännöt.

Vikin Line tarjoaa normaalisti maksullisen peruutusturvan asiakkailleen maksuttomana eli nyt varattavan matkan voi perua kuluitta vuorokausi ennen lähtöä.

Tallink Siljalta kerrotaan, että matkustajilta on tullut tasaisesti kyselyjä koronaan liittyen, mutta tunnelma laivoilla on miehistön mukaan edelleen rauhallinen.

