Hengityssuojaimia myyvä suomalaisyritys sai ensin tilauksia Kiinasta, sitten Italiasta – yrittäjä ihmettelee, miksi hän saa myydä ulkomaille

Oulun Maikkulassa ensihoitotuotteisiin erikoistuneen tukkuliikkeen Medkitin varastolla Pertti Huuskonen on hakemassa tilaustaan. Muovikassissa on pari pakettia laadukkaita ffp3-tason hengityssuojia ja matkakäyttöön soveltuvia käsidesejä.

Työterveyslaitos ei suosittele hengityssuojaimia muuta kuin lähinnä terveydenhuollon henkilökunnalle. Silti Huuskonen koki, että nyt oli juuri sopiva aika lähteä ostamaan maskeja.

– On vain päivien kysymys, kun näistä tulee kova pula, hän arveli tiistaina varastolla.

Teollisuuneuvos Pertti Huuskonen hakee MedKitistä muun muassa hengitysmaskeja varastoon. Hän sanoo, että hänestä Suomessa pitäisi alkaa rajumpiin toimiin koronan leviämisen estämiseksi, eivätkä edes torstaina ja perjantaina aloitetut laajat tapahtumien perumiset ja paikkojen sulkemiset ole riittäviä. Timo Nykyri / Yle

MedKitissä on seurattu varsinaiselta näköalapaikalta, kun koronavirus on levinnyt Suomessa ja maailmalla ja muun muassa hengityssuojainten kysyntä on kasvanut. Yritys ei itse valmista tarvikkeita, mutta se on yksi niitä tuovista ja vievistä tukkuliikkeistä Suomessa.

Sen liikevaihto oli viime vuonna noin 4 miljoonaa euroa, nyt yritys arvioi sen kasvaneen miljoonalla pelkästään koronan takia.

Yrityksen normaalielämä vaihtui koronamoodiin jo tammikuun loppupuolella, kun Kiinassa alkoi tapahtumaan.

Yhtiö alkoi aktiivisemmin hankkia yhä niukemmaksi käyvää materiaalia, jota se on nyt seitsemän viikon ajan myynyt eri puolille maailmaa. Ensin markkinoitiin suusuojia Kiinaan, sitten Hongkongiin ja Japaniin. Nettisivuilla saattoi olla 50 000 ja jopa 100 000 kävijää viikossa.

– Tammikuusta lähtien olemme ostaneet ja myyneet hengityssuojia, otsakuumemittareita, desinfiointiaineita. Joka viikko vähän eri tuotteista on pulaa ja yritetään aina ennakoida seuraava tarve seuraavalla alueittain, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio.

Minna Åman-Toivion mukaan tällä hetkellä myyntiä on etenkin Iraniin ja Eurooppaan, mutta kysyntä Kiinaan on laskenut jo. Hän arvioi kysynnän Suomeen ja Eurooppaan räjähtävän seuraavina päivinä ja viikkoina.

Jostain syystä MedKit ei ole tehnyt kauppaa Etelä-Koreaan, vaikka siellä tilanne eskaloitui heti Kiinan jälkeen.

Heidän myymistään tuotteista on ollut globaali pula jo kuukausia, Åman-Toivio sanoo. Heillä on 350 ostokanavaa, eivätkä nekään riitä tässä tahdissa.

– Kuoleman pelko on ihmisen suurin pelko, ja sen keskiössä olemme eläneet nyt kolmatta kuukautta globaalisti.

Toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio kertoo joutuneensa joskus tekemään vaikeita päätöksiä, kenelle tuotteet riittävät. Myykö maskeja esimerkiksi yksittäiselle kiinalaiselle kuluttajalle, joka laittaa viestin, että sukulaiset ovat kuolleet ympärillä ja maskeja on enää puoli laatikkoa jäljellä? Vai Pohjois-Italiassa olevalle lastensairaalalle? Vai Iraniin, missä materiaalia on vielä vähemmin?

Suomalaisia ostajia vähän

Yle on aiemmin kertonut, että kuluttajat ovat ostaneet selvästi tavallista enemmän hengityssuojaimia esimerkiksi apteekeista. Näin on tehty, vaikka Suomessa viralliset ohjeet eivät kehota hengityssuojan käyttöön muuta kuin hyvin harvoissa tilanteissa ja lähinnä terveydenhuollossa. Työterveyslaitoksen ohjeet tarkemmat ohjeet löydät jutun lopusta.

Vasemmalla oleva nenä-suusuojus eli kirurginmaski suojaa lähinnä ympäristöä kantajaltaan. Keskellä oleva ffp2-suojain ja oikealla oleva ffp3-suojain taas suojaavat myös käyttäjäänsä hengitysteitse tapahtuvalta koronavirustartunnalta. Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan yksityishenkilöt eivät tarvitse mitään näistä poikkeustilannetta lukuun ottamatta. Timo Nykyri / Yle

Åman-Toivio pitää Suomen julkisen puolen kysyntää verrattain vähäisenä. Hän sanoo, että hän haluaisi pyrkiä turvaamaan sen, että Suomeen voidaan myydä tuotteita, jos niitä tarvitaan.

Monissa maissa, kuten esimerkiksi Saksassa tämäntyyppisten tuotteiden maastavienti on kokonaan kielletty. Suomessa näin ei ole.

Niinpä toimituksia on suunnattu sinne, missä kysyntää on ollut.

– Tänään on toimitettu tavaraa esimerkiksi suomalaisten firmojen italialaisille työntekijöille, sanoo Åman-Toivio.

Muita asiakkaita Suomessa ovat tällä hetkellä hoivakodit isot siivousliikkeet ja matkustavaa henkilökuntaansa suojaavat yritykset.

Åman-Toivion on myös vaikea ymmärtää suomalaisten terveysviranomaisten toimintaa. Julkisyhteisöjä koskevat kilpailutussäännöt eivät oikein sovi yhteen tuotteiden maailmanmarkkinatilanteen kanssa.

MedKitin ostotarjous on yleensä voimassa puolesta tunnista kahteen tuntiin. Siinä ajassa pitää hankintapäätös tehdä. Muuten tuote menee muualle.

– Jotenkin tuntuu, että maalaisjärjen käytölle olisi tarvetta. Suomalaiset saivat varmasti maailman parhaat kilpailutusasiakirjat laadittua viikoissa, mutta harmi, että materiaalivarannot hupenivat globaalisti tunneissa, sanoo Åman-Toivio.

Työterveyslaitoksen ohjeet: Hengityssuojat vain terveydenhuoltoon Minkäänlaista hengityssuojainta ei Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan tarvita kuin poikkeustapauksissa. Aikaisemman toimintaohjeen mukaan kevyesti suojaavaa nenä-suusuojia käyttöä suositeltiin terveydenhuollon henkilöstölle, julkisilla paikoilla liikkuville oireisille henkilöille ja sairastuneiden lähikontakteille. Maaliskuussa ohje muuttui niin, eikä siinä suositella hengityssuojaimia tai kevyempiä nenä-suusuojia muuta kuin poikkeustapauksissa terveydenhuollon henkilökunnalle. Nenä-suusuojasta on Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan hyötyä esimerkiksi, jos koronapotilasta yskittää. Tehokkaampia ffp 2- ja ffp3-tason suojaimia Työterveyslaitoksen toimintaohje suosittelee vain terveydenhuoltohenkilökunnan käyttöön silloin, kun korona potilaalle tehdään toimenpiteitä, joissa muodostuu aerosoleja. Sellaisia ovat esimerkiksi liman imeminen sairastuneen hengitysteistä, intubaatioputken asettaminen henkitorveen ja lääkesumuttimen käyttö, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä. Koska hengityssuojien saatavuus on heikko, ne halutaan varsinkin tällaisessa tilanteessa Suomessa varata sairaanhoitohenkilökunnalle. Yksityishenkilöt eivät Mäkelän mukaan paljoa hyödy korkeatasoisesta hengityssuojaimesta, koska koronavirus vaatii hengitysteitse tarttuakseen yli 15 minuutin lähikontaktia. Toinen mahdollinen tilanne, jossa Mäkelän mukaan hengityssuojasta saattaisi olla yksityishenkilölle apua, on lentokone. Jos lentokoneessa olisi huono ilmanvaihto ja vieruskaveri olisi sairastunut, hengityssuojain saattaisi estää mahdollisen COVID-19-viruksen tarttumisen.

