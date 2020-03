Herätys: Trump kielsi lennot Euroopasta Yhdysvaltoihin, päätöksellä valtavat vaikutukset Euroopalle

Trump kieltää matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen takia perjantaista alkaen

Presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen kieltävän koronaviruksen takia matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi. Matkustuskielto astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. Tarkoituksena on estää uusien tartuntojen leviäminen maahan.

Kirjeenvaihtajalta: USA:n matkustuskiellosta tulee hirveä härdelli, jolla on valtavat talousvaikutukset Euroopalle

Finnairin lentokoneita Helsinki-Vantaan lentokentällä Vantaalla elokuussa. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Trumpin presidentillisillä valtuuksillaan asettama kielto on myrkkyä eurooppalaisille lento- ja kuljetusyhtiöille. Joillekin se voi olla kuolinisku, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Vastaavaa matkustamisen rajoittamista Euroopasta ei ole koettu vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen, jolloin lennot peruttiin vain viikoksi. Trump arvosteli eurooppalaisia myös liian löysästä toiminnasta koronavirusta vastaan.

Ärsyttääkö hokeminen käsien pesemisestä? Näin sanoo tiede saippuasta ja käsidesistä

Käsien peseminen on paras keino suojautua koronavirukselta. Petri Aaltonen / Yle

Tutkimusten mukaan saippua on selvästi paras ase virustartunnan välttämiseksi. Käsien peseminen ei vain huuhdo viruksia viemäriin, vaan saippuan rasva-aineet tuhoavat viruksien proteiinikalvon, jota ilman ne eivät pääse pujahtamaan soluihimme.

Ikääntyvässä Suomessa tarvitaan hurja määrä esteettömiä asuntoja

Eleni Paspatis / Yle

Suomessa on tiedossa lähivuosina valtava urakka esteettömän asumisen lisäämiseksi. Ympäristöministeriön mukaan vuonna 2030 tarve on ainakin miljoonalle esteettömälle asunnolle. Nyt asuntoja on noin puolet tavoitteesta. Kävimme katsomassa millä tavalla esteettömyyttä parannettiin äskettäin remontoidussa 1960-luvun kerrostalossa.

Tasa-arvoinen avioliittolaki täytti kolme vuotta – papeista neljä oikeusjuttua

Mikko Koski / Yle

Tasa-arvoinen avioliittolaki täytti maaliskuun alussa kolme vuotta. Yle selvitti, millaisia sanktioita tuomiokapitulit ovat antaneet homopareja vihkineille tai siunanneille papeille, ja millaisia juridisia prosesseja asiasta on käynnissä. Arkkipiispa Tapio Luoma katsoo, että nykyisessä tilanteessa on viisasta pidättäytyä sateenkaaripappeja koskevista sanktioista.

Säässä ei mitään uutta: lauhaa, sateista ja tuulista

Matti Huutonen / Yle Sää

Vesi- ja räntäsateiden rintama on yön aikana liikkunut maan etelä- ja keskiosan yli kohti itää. Samalla uusi sadealue on jo tullut Lounais-Suomen päälle. Päivällä sataa lapissa hiukan lunta ja muualla maassa siellä täällä vettä, räntää tai lunta. Esimerkiksi maan keskiosissa räntäsade voi tehtä ajokelistä huonon. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.

