WHO: Koronavirusepidemia on muuttunut pandemiaksi

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan koronavirusepidemia on muuttunut pandemiaksi.

Pandemia merkitsee epidemiaa, joka on levinnyt maailmanlaajuiseksi.

Tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona Ghebreyesus paheksui maailman valtioita, jotka eivät hänen mielestään ole tehneet tarpeeksi taudin leviämisen pysäyttämiseksi.

WHO on hyvin huolissaan taudin vakavuudesta ja sen nopeasta leviämisestä monissa maissa, Ghebreyesus kertoi. Tautiin on sairastunut tähän mennessä 110 000 ihmistä ja siihen on kuollut runsaat 4 000 ihmistä.

Ghebreyesusin mukaan valtioiden on toimittava päättäväisesti, mutta rauhallisesti yhdessä. Hän vakuutti, että "pandemian suunta on muutettavissa".

Ghebreyesus totesi, että tauti on alkanut levitä Kiinasta, mutta viimeisten kahden viikon aikana tautitapausten määrä on paisunut 13-kertaiseksi.

Lähteet: Reuters, AFP