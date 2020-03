Trumpin matkustuskielto: Tämän tiedämme nyt vaikutuksista suomalaisiin

Yhdysvallat kieltää matkustamisen manner-Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 päiväksi.

Päätös koskee myös suomalaisia, joiden on tarkoitus matkustaa Suomesta Yhdysvaltoihin 13. maaliskuuta –14. huhtikuuta välisenä aikana. Päätös astuu siis voimaan jo perjantaina keskiyöllä.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo tekstiviestillä Ylelle, että yhtiö käsittelee kiellon vaikutuksia lentoihin tänään ja viestii sitten asiakkailleen. Tallqvist pahoittelee tilanteen aiheuttamaa epävarmuutta asiakkaille.

Maahantulon kieltäminen koskee käytännössä Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisia ja täällä vierailleita ei-amerikkalaisia. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministeriön mukaan kielto koskee kaikkia ulkomaalaisia, jotka ovat olleet Schengen-alueella 14 päivän aikana ennen tuloaan Yhdysvaltoihin.

Presidentti Donald Trump perusteli kieltoa EU:n lepsuilla toimilla koronavirusta vastaan.

Britannia on poikkeus kiellosta. Syytä tähän ei vielä tiedetä. Myös Britanniassa (siirryt toiseen palveluun) on ollut koronavirustartuntoja ja virukseen on kuollut ihmisiä.

Tässä artikkelissa seuraamme uusimpia tietoja koronaviruksesta.

Asiantuntijat povaavat jo taloustaantumaa

Ensin kieltoon piti kuulua myös Yhdysvaltain ja Euroopan välinen rahtiliikenne, mutta presidentti Trump twiittasi pian, ettei kielto koskekaan rahtia.

Trumpin määräämällä matkustuskiellolla on valtavat talousvaikutukset Euroopalle.

Talousanalyytikko Tero Kuittinen arvioi Ylelle, että päätös tietää taloustaantumaan ajautumista. Kuittisen mukaan Trumpin toiminta vaikuttaa kostolta kauppapoliittisista erimielisyyksistä EU:n kanssa.

Kuittinen ei löydä mitään muuta järjellistä syytä Britannian sulkemiselle kiellon ulkopuolelle kuin kosto.

Osakemarkkinoiden ensireaktio kieltoon on ollut tyrmistys, ja pörssit ovat avautuneet reippaaseen laskuun.

Myös vakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo päätöksen olevan selkeä shokki taloudelle. (siirryt toiseen palveluun) Murto arvioi talouskasvun hidastuvan merkittävästi, osassa taloutta on jo hänen mukaansa tapahtunut äkkipysähdys.

Hän ennakoi vaikeuksia lentoyhtiöiden lisäksi kaikille turismiin ja lentoliikenteeseen kytköksissä oleville yrityksille.

Useat matkustuskiellon kohteeksi joutuneet maat miettivät nyt vastatoimia matkustuskieltoon.

Useiden EU-maiden suurlähettiläät ovat kertoneet amerikkalaiselle uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun), että he eivät tienneet Trumpin päätöksestä etukäteen, vaan se tuli heille yllätyksenä.

Tämä on diplomaattinen loukkaus Euroopalle.

